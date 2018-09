Fylkesmannen går imot travbane på dyrket mark i Malvik

På jakt etter et navn med gammel tradisjon i Norge? Her er nesten 200 navnetips til deg.

Saken oppdateres.

Det vil gå med både dyrket mark og dyrkbar jord hvis den planlagte plasseringen på østsiden av Væretunnelen velges, og Fylkesmannen mener det vil være i strid med både jordloven, nasjonale føringer for jordvernet og nasjonale mål for kulturlandskapet, ifølge Bladet.no.

Det er tidligere vedtatt at Leistad skal være ett av tre kjerneområder for landbruk i Malvik, men rådmannen i kommunen gikk i vår inn for å omdisponere området.

Onsdag denne uken ble det også kjent at et flertall av politikerne i fylkesutvalget i Trøndelag støtter rådmannens innstilling. Fylkesmannen er derimot landbruksmyndighet, og varsler at det vil komme innsigelser hvis politikerne i Malvik ikke dropper planene.

- I dette tilfellet mener vi som sagt at det må finnes alternativ som ikke medfører omdisponering av dyrka mark, skriver Fylkesmannen ifølge Bladet.no.

Det var i september i fjor at Malvik vant kampen om å huse Midt-Norges nye hovedanlegg for trav, og med det satte en foreløpig stopper for det mangeårige bråket rundt erstatningsanlegget for Leangen travbane.

Det er blant annet foreslått å bruke overskuddsmasse fra bygging av et nytt løp i Væretunnelen som fundament for banen.

- Vi ser at det argumenteres med nærhet til tunnelmassene og at redusert transport av disse er positivt med tanke på utslipp av klimagasser og slitasje på asfalt. Vi mener imidlertid at gode jordbruksarealer ikke kan sees på som aktuelle når man leter etter deponi for steinmasser, og at det må finnes andre alternativ, skriver Fylkesmannen i sin uttalelse.