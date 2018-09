Mann til legevakt etter å ha blitt bitt av rottweiler i Stjørdal

Saken oppdateres.

Politiet opplyste om hendelsen på Twitter klokken 21.08 lørdag.

Politibetjent Tommy Bratås ved Værnes lensmannsdistrikt sier til Adresseavisen at mannen har blitt bitt i hånden, og at han skal undersøkes på legevakten.

Mannens hund ble også bitt, og skal undersøkes hos veterinærvakten, opplyser han

- Skadeomfanget vil avgjøre den videre behandlingen av saken, sier Bratås i 22-tiden lørdag kveld.

Adresseavisen snakket like etter klokken 22.30 med kona til mannen som ble bitt. Da var hun på vei til veterinærvakt i Melhus med parets hund.

- Den blør og har flere bitthull i bakenden. Nå vil den ikke stå på bakføttene, men jeg vet ikke om det er fordi den er skadet, eller fordi den er redd, sier hun.

Politiet opplyste tidligere at hunden hadde vært på utsiden av huset til mannen før den bet. Mannen klarte deretter å stenge den inne i et rom i huset påvente av at politiet skulle komme.

Mannens kone sier at angrepet skjedde da mannen skulle lufte hunden deres.

- De hadde akkurat kommet ut på plena, og vår hund er i bånd. Da kommer rottweileren løpende og går rett på. Den biter hunden vår flere ganger, og følger etter da mannen min går inn i huset. Der fikk han stengt den inne på badet, sier hun.

Tommy Bratås sier at de ganske raskt klarte å komme i kontakt med eieren av rottweileren, og at vedkommende har hentet hunden.

Bratås sier at skadeomfanget på mannen som ble bitt er uklart, ettersom det raskt hadde blitt tatt bandasje rundt hånden.

På spørsmål om det er aktuelt å avlive hunden som angrep, har operasjonsleder Lars Letnes ved Trøndelag politidistrikt opplyst at det blir opp til mannen som ble bitt å eventuelt be om det.

- Det som ofte skjer i slike saker er at hundeeier får et pålegg om å passe bedre på hunden, sa Letnes etter hendelsen.