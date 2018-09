Grande frykter at regionreformen blir torpedert

Saken oppdateres.

- Vi har stått for en delegering av makt gjennom en fylkesreform som jeg er redd for at kommer til å bli torpedert med et slikt samarbeid. Det er den siste avtalen de gjorde med oss, påpekte kulturministeren på vei ut fra 90-årsfeiringen av Kåre Willoch på Høyres Hus søndag.

- Det har alltid vært en klar sentrumsverdi å delegere makt i samfunnet. Dette er den største reformen vi gjennomfører, kanskje siden 1970- tallet, i å flytte avgjørelser nærmere folk. Det er noen sånne grunnleggende sentrumsverdier som jeg håper de ser blir styrket av å samarbeide med oss, sier hun.

Grande tilføyer at hun har full respekt for prosessen innad i KrF, men mener altså det er gode argumenter for at sentrum bør holde sammen.

KrF inngikk mandag i forrige uke en avtale om oppgavefordelingen til de nye regionene med de tre regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre. Noen dager senere rådet Hareide sitt parti til å vurdere et samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i stedet for et samarbeid med den sittende regjeringen.

Hareide har overfor NTB utelukket en omkamp om regionreformen, men sa samtidig at han ikke er fornøyd med strukturen.

KrFs landsstyre har besluttet å innkalle til ekstraordinært landsmøte for å avgjøre hvem partiet skal samarbeide med videre. Møtet holdes 2. november.

