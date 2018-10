Vil selge huset hvor en 38-åring ble drept

Bilfører kjørte opp på fortau - mistanke om at bilfører er beruset

Saken oppdateres.

Det melder Trønderbladet.

- Vi har diskutert saken på nytt, og har landet på at vi skal gjøre et forsøk på å selge huset, sier rådmann Katrine Lereggen i Melhus kommune til Trønderbladet.

Drept med bajonett

Det var i januar i fjor 38 år gamle Råger Holte ble drept i en kommunal bolig tett ved fylkesvegen på Ler i Melhus. 38-åringen ble drept med bajonett inne på stua i boligen.

I februar i år ble en 27-åring dømt til 14 års fengsel av Frostating lagmannsrett.

Etter drapet ble boligen avsperret, og først etter at drapssaken i april ble avvist av Høyesterett, ble boligen frigitt.

- Har en verdi

Det var i begynnelsen av september det ble kjent at Melhus kommune ønsket å legge boligen ut for salg.

- Vi følger vanlig prosedyre og legger huset ut for salg i det åpne markedet. Kommunen vil gå ut og spørre flere eiendomsmeglere om et tilbud på oppdraget. Vi mener at eiendommen opplagt har en verdi, uttalte enhetsleder Morten Børseth til Trønderbladet.

Villle stoppe salget

Det var Melhuslista som tok initiativ til å stoppe salget av huset.

- Jeg mener at Melhus kommune må rive huset på Ler, uttalte Sigmund Gråbak. Han tok opp saken under et formannskapsmøte.

Han mente at huset med sin forhistorie, burde rives.

Dette førte til at rådmannsteamet vurderte saken på nytt, men konklusjonen ble den samme.

Under rettssaken i Frostating lagmannsrett var juryen på befaring i den kommunale boligen. Der fikk jurymedlemmene se stua hvor 38-åringen ble drept. Rommet bar preg av at det hadde vært en kamp i forkant av drapet.

- Vi er helt sikkert nødt til å ordne opp i huset før det legges ut for salg. Før det blir salg, må det tas ordinær saksgang, sier rådmann Lereggen.