Gikk seg vill i fjellet – fant veien ned med hjelp av politiet

Saken oppdateres.

De to kvinnene hadde lørdag parkert ved innsjøen Feren i Meråker, og hadde Litjkjølhaugen på 1152 meter over havet som mål. I 14-tiden ringte de politiet om at de ikke visste hvor de var.

Frivillige mannskaper fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp gjorde seg klar for leteaksjon. Men gjennom telefonkontakt og veiledning fra politiet, klarte kvinnene å finne rett retning tilbake til Feren.

Kvinnene i 40 – 50 årsalderen fra Nordland opplyste til politiet om et snødekt fjell og dårlig sikt. I 18.30 – tiden fikk politiet melding fra kvinnene om at de var ved Feren.

- Vi har også hatt en innsatsleder på samlingsplassen, men leteaksjon ble altså ikke nødvendig, sier operasjonsleder Solfrid Lægdheim ved politiet i Trøndelag.