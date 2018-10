Mann og kvinne havnet i arresten etter slagsmål i Levanger

Varslet at han kom for å ta NM-medalje. Så knuste langrennsesset konkurrentene

Saken oppdateres.

I halv tre-tiden natt til søndag ble to personer innbrakt til politiarresten i forbindelse med bråk i Levanger. En kvinne i 40-årene og en mann i 20-årene fikk overnatte i politiarresten.

Jourhavende politiadvokat Charlotte Karlsen kan opplyse at begge er innbrakt for ordensforstyrrelse.

- Det gjenstår litt etterforskning. Mannen sitter fremdeles i arresten, mens kvinnen ble nettopp sluppet, sier Karlsen like før klokken 13.00 søndag.

Slagsmål på Levanger torg

Mannen i 20-årene ble innbrakt for mulig kroppsskade og ordensforstyrrelse i forbindelse med et slagsmål på torget i Levanger.

- Det er én fornærmet i saken som vi ikke vet skadeomfanget på, men det er nok ikke noe alvorlig. Mistenkte har blitt avhørt, men vi har ikke gjort avhør av fornærmede ennå, sier Karlsen.

12 000 i bot

- Vi har ikke indikasjoner på at kvinnen har vært med i slagsmålet. Hun har fått et forelegg på 12 000 for hindring av offentlig tjenestemann og for ikke ha oppgitt personalia, sier Karlsen.

Politiet vet ikke bakgrunnen til slagsmålet enda.

- Det var en del bråk og mye folk i Levanger i går. Vi skal snakke med vitner som har sett noe for å få bedre oversikt, sier Karlsen.