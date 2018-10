Reddet dyr ut av overtent fjøs i siste liten i Stjørdal

Øst-europeere blir for krevende. Nå hentes trailersjåførene utenfor EU

Fløy drone over avsperret område med væpnede vakter

Ti nye varmerekorder for oktober i Trøndelag søndag

Dette er vegetarmaten du bør spise for best mulig treningsutbytte

Vindkast dro med seg byggegjerde som falt over fortau

Helene ble rørt til tårer like før hun sa ja

Fløy drone over avsperret område med væpnede vakter

Ti nye varmerekorder for oktober i Trøndelag søndag

Vindkast dro med seg byggegjerde som falt over fortau

Flom herjer flere steder i landet – hus og biler står under vann

Vindkast dro med seg byggegjerde som falt over fortau

Saken oppdateres.

Ingen personer er skadd etter at en driftsbygning på et gårdsbruk i Forradalen i Stjørdal ble totalskadd i en omfattende brann lørdag formiddag. Politiet la ut første melding på Twitter klokka 9.20.

Evakuerte dyr

En halvtime senere meldte politiet at driftsbygingen var overtent. Stjørdalsordfører Ivar Vigdenes vokste opp på gården hvor det brant.

- Politiet var først på stedet og sørget for at alle personene var ute av husene, sier politiførstebetjent Øystein Nyberg ved Trøndelag politidistrikt.

Fjøset var overtent da politiet kom til stedet.

Det befant seg dyr i driftsbygningen da brannen brøt ut, men de ble evakuert ut av bygningen. Naboer til gården hjalp til med evakueringen.

- Når vi kom til stedet så hadde naboene fått ut alle kyrene. Naboene oppdaget brannen veldig raskt og de var fire til fem personer som raskt satte i gang med å evakuere dyrene. De har gjort en svært god innsats for å få ut dyrene. Da de siste kalvene ble reddet ut, var det på håret at de kunne være der. Da var det full overtenning i andre etasje, sier Nyberg.

Fem personer er sendt til legevakt til sjekk etter brannen.

- De var involvert i redningen av dyrene. De er sendt til sjekk med tanke på at de kan ha pustet inn røyk, men det er ikke meldt om personskade, sier operasjonsleder Viola Elvrum ved Trøndelag politidistrikt.

LES MER: Jonas slo alarm om brannen: - Alt gikk så fort

Var spredningsfare

Like før klokken 11 melder brannvesenet at de har kontroll på brannen. Bygningen er nedbrent. Et uthus skal også være rammet.

- Nå driver vi etterslukking. Det er ikke fare for spredning til andre bygninger, sier brannmester Geir Ove Fossli ved 110-sentralen i Nord-Trøndelag.

Bolighuset på gården skal være uskadd, ifølge brannmesteren.

Brannvesenet skal være på stedet frem til at det er kaldt i bygningene der det brant.

Overtent

Driftsbygingen var overtent og det var stor fare for spredning til de andre bygningene på gården, meldte politiet på Twitter. Da brannvesenet kom til stedet måtte de konsentere seg om å berge hovedhuset på gården.

- Det er et vedlager tett ved huset og det var veldig sterk strålevarme, sier Nyberg.

Operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt opplyste at alle personene som befant seg på gården da brannen brøt ut er gjort rede for.

- Deler av familien var hjemme og resten er varslet om brannen, sier Volden.

Brannvesenet kom raskt i gang med slukking da de kom til gården, opplyser Nyberg.

- Det var litt lite vanntilgang, men de fikk hentet vann fra elva etter hvert. Da fikk de spylt på vann på hovedhuset og fikk berget det, sier politiførstebetjenten.

Dyrene evakuert

Alt av storfe som var inne i bygingen skal være evakuert.

- Det var noen høns og kaniner som man ikke klarte å redde, men alt av storfe skal være ute, sier Volden.

Dyrene kan nå oppholde seg i et nabofjøs, opplyser Nyberg.

Klokken 10.14 opplyste brannmester Fossli at de hadde kalt inn ekstra ressurser for å få kontroll over situasjonen.

- Vi har brannvesen fra både Stjørdal og Meråker der, i i tillegg til tankbilstøtte fra Avinor. Hovedfokus nå er å redde nabobygg, sa han.