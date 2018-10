Malvik har bare en fjerdedel av bøssebærerne de trenger

Europeiske land svindlet for milliarder i skatteskandale

Saken oppdateres.

- I Trøndelag er det vanskelig å ha full oversikt, da mange kommuner har interne rutiner i forbindelse med TV-aksjonen. Til nå har vi registrert at blant annet Inderøy, Indre Fosen, Levanger og Stjørdal mangler bøssebærere. Men Malvik mangler flest. De må ha nærmere 150 bøssebærere til søndag, forteller Nina Gulzari, fylkesaksjonsleder for TV-Aksjonen 2018 onsdag formiddag.

Søndag 21.oktober vil nærmere 100 000 bøssebærere ringe på hos to millioner husstander over hele landet. Det så fremt de får tak i nok folk. Årets aksjon støtter Kirkens Bymisjons arbeid om «mindre alene sammen», som skal være med å unngå at enkelte blir stående utenfor samfunnet.

TV-aksjonen 2018 - TV-aksjonen på NRK 2018 går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. - Tidspunktet for bøssebæringen er mellom 16.00-18.00 søndag 21.oktober. - TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede kroner fordelt på befolkning. - 7000 frivillige over hele landet organiserer innsamlingen gjennom 600 kommune- og bydelskomiteer. - 100 000 bøssebærere banker på 2,3 millioner dører. - På selve TV-aksjonsdagen sender NRK direkte hele søndag kveld. - Til nå (tirsdag formiddag) har TV-aksjonen samlet inn nærmere 16 millioner kroner. Trondheim Kommune ligger øvers i bidrag etter totalbeløp på litt over 1,1 million kroner. Kilde: Blimed.no https://www.blimed.no/tv-aksjonen-2018/

Malvik verst i Trøndelag

Ifølge Gulzari har flere kommuner i fylket dekket behovet for bøssebærere. Mellom 16.00 og 18.00 søndag ettermiddag er det planlagt at bøssebærerne skal gå. Likevel er det mange småkommuner i Trøndelag som har andre rutiner.

- Enkelte plasser kan det være slik at man blir møtt av bøssebærerne til andre tidspunkter. Vi har noen geografiske utfordringer, og det vil derfor ta lengre tid hos de kommune, fortsetter Gulzari.

Da hun ringte rundt til kommunene for en oppdatering tirsdag formiddag, hadde flere kommuner fremdeles behov for frivillige. Blant de som markerte seg var Malvik. Ordfører i Malvik, Ingrid Aune, forteller at hun ikke er oppdatert på de nyeste tallene ennå.

- Vi har manglet bøssebærere på dette tidspunktet de siste årene, men vi ønsker alltid flere. En utfordring i alle år har vært at de under 18 år ikke kan gå. Vi har mange engasjerte ungdommer som dermed ikke får være med, hvis de ikke har med seg foreldre.

Hun legger til at de kommende dagene vil det være flere arrangement og tiltak for full dekning til søndag ettermiddag. Tidligere har de blant annet sendt ut SMS til bøssebærere fra årene før. En systemfeil gjorde at meldingen ble sendt senere enn planlagt.

- I dag skal jeg møte flyktningene på introduksjonskurset i Malvik, og de pleier ofte å gå. TV-aksjonskomiteen arrangerer giverstaffett denne uka, hvor næringslivet i kommunen har bidratt. Vi har samlet inn flere kroner per innbygger allerede, men håper så mange som mulig blir med på årets viktigste søndagstur, avslutter Aune.

Trondheim mangler også

Også Trondheim mangler fremdeles en del bøssebærere. Mandag formiddag manglet de halvparten for full dekning. Til sammen må de ha 1400 frivillige for å dekke alle husstandene i byen.

- I løpet av tirsdagen fikk vi nærmere 200 nye bøssebærere. Det mangler fremdeles rundt 300 for å dekke behovet, og vi håper det blir dekt før helgen, forteller byaksjonsleder i Trondheim, Hildegunn Gutvik.

I søknaden om å få tildelt tv-aksjonen fokuserte Kirkens Bymisjon på «å komme inn». Inn i en jobb, inn til et varmt måltid, i fritid for alle, til en seng for natten og til noen å prate med.

- Vi håper denne tv-aksjonen kan være med å endre holdningene til folk flest i landet vårt. Det er viktig at vi blir rausere i hvordan vi møter andre mennesker.

Onsdag ettermiddag hadde TV-aksjonen nådd 24 millioner kroner. Til nå har kun næringslivet hatt mulighet til å bidra med støtte. Gjennomsnittsgaven fra næringslivet i Trøndelag ligger på litt over 4400 kroner, og ligger på syvendeplass av totalt 18 fylker fordelt på innbyggere.