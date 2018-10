Åtte militære kjøretøy i ulykke i Tydal - to personer med luftambulanse til St. Olav

Saken oppdateres.

Totalt 16 personer var involvert i ulykken på fylkesvei 705 ved Langsvola på fjellet mellom Tydal og Røros tirsdag ettermiddag.

- To er fraktet med luftambulanse til St. Olavs hospital, en er tatt med av ambulanse og en fraktes til legevakt, sa operasjonsleder Bernt Tiller noen timer etter hendelsen, som ble meldt til politiet klokken 15.24.

Operasjonslederen opplyste også at det var militært personell som var skadd.

LES OGSÅ: Fire til sykehus etter at militært kjøretøy havnet utenfor E6

Amerikanske styrker

Det var totalt åtte kjøretøy i en utenlandsk militærkolonne som kjørte inn i hverandre eller av veien, beskrev operasjonslederen videre. Kjøretøyene deltar i den store Nato-øvelsen Trident Juncture.

Ivar Moen fra Forsvaret er talsmann for Trident Juncture. Han opplyser at det var amerikanske styrker som var involvert i ulykken.

- De var på vei inn i forberedelsesområdet for øvelsen da dette skjedde, sa Moen tirsdag kveld, og henviste til politiet for ytterligere informasjon.

Veien stengt

Ifølge en Twitter-melding fra Vegtrafikksentralen like etter klokken 18.00 tirsdag, vil fylkesvei 705 mellom Stuggudal og Brekken være stengt i flere timer på grunn av ulykken.

De første meldingene som politiet fikk om hendelsen, gikk ut på at tre militære kjøretøy hadde kjørt av veien.

- Det er meldt at en person er fastklemt, men han puster, sa operasjonsleder Tiller rett etterpå.

Da nødetatene kom frem, fikk operasjonssentralen kontrabeskjed - ingen var fastklemt. Antallet militære kjøretøy ble imidlertid oppjustert. Hendelsen etterforskes nå av politiet.

LES OGSÅ: Utenlandsk militærkjøretøy kjørte av veien i Singsås

Viftet med armene

En politipatrulje fra Røros som rykket til stedet ble møtt av snøstorm og glatt føre, opplyste Tiller.

Dette opplevde også Ole Håkon Østby, som kom kjørende over fjellet i retning Røros. Han fikk plutselig se en mann foran seg i snøkavet.

- Jeg kom over en bakketopp da jeg så at en mann sto og viftet med armene. Jeg måtte kjøre av veien for ikke å treffe ham, sa han til Adresseavisen etter opplevelsen.

Glatt - selv med vinterdekk

Både helsa og bilen hans berget etter utforkjøringen, forteller han.

- Det er veldig glatt her, og jeg har lagt om til vinterdekk, sa Østby.

Et militært helikopter landet på fjellet ved fylkesveien etter ulykken.

- Luftambulansen er styrket med et Bell-helikopter fra Forsvaret i forbindelse med øvelsen. Dette helikopteret skal ha base på Røros, sier Tiller.

Også glatt på E6

Det var også snø og glatt andre steder i Trøndelag tirsdag. Klokken 18.07 opplyste operasjonssentralen på Twitter at de hadde fått flere meldinger om biler som slet på grunn av glatte veier på E6 mellom Støren og Oppdal.

Adresseavisen skrev tidligere tirsdag at Forsvaret frykter at snø og kaldt vær skal gi flere ulykker.

Allerede før selve feltøvelsen starter i neste uke har det vært en rekke ulykker der militære kjøretøy har vært involvert.

I dagene som kommer øker trafikken. Det skjer når tusenvis av soldater, store mengder materiell og kjøretøy skal fraktes ut til de sentrale oppmarsj- og øvingsområdene. Samtidig varsler meteorologene kaldere vær og snø flere steder.