Her kjører militærkolonnene fredag

Saken oppdateres.

I en pressemeldingen skriver skriver Statens vegvesen at det de neste dagene vil være mye militær trafikk fra øvingsområdene og tilbake til oppsamlingsområdene, som følge av at Nato-øvelsen Trident Juncture er over.

- Forskjellen fra inn-transporten er at ut-transporten skal skje på kortere tid, skriver de.

- Det må forventes forsinkelser, og i perioder store forsinkelser, på det aktuelle vegnettet ut november måned som følge av dette, heter det videre i pressemeldingen.

Statens vegvesen anbefaler derfor at de som kjører Oslo-Trondheim velger E6 Gudbrandsdalen frem til 15. november.

Dette er oversikten:

(Med forbehold om endringer)

2 kolonner fv. 29 Dalholen – Hjerkinn, E6 Hjerkinn – Dombås, E136 Dombås – Åndalsnes, kl. 08.00 – 11.19.

1 kolonne E6 Frigård – Dombås, E136 Dombås – Åndalsnes, kl. 07.00 – 16.04.

3 kolonner E6 Furuhaugli/Dovrefjell – Dombås, E136 Dombås – Åndalsnes, kl. 08.00 – 15.00.

2 kolonner E6 Hageseter/Dovrefjell – Dombås, E136 Dombås – Åndalsnes, kl. 08.00 – 11.00.

7 kolonner E6 Hjerkinn – Dombås, E136 Dombås – Åndalsnes, kl. 09.00 – 14.33.

5 kolonner E136 Lesja – Åndalsnes, kl. 09.15 – 12.02.

1 kolonne E6 Jørstadmoen – Ørland, kl. 08.00 – 19.58.

1 kolonne fv. 30 Røros – Støren, E6 Støren – Værnes, kl. 06.00 – 10.40.

2 kolonner fv. 31 Røros – Vauldalen, kl. 04.00 – 05.22.

1 kolonne E14 Værnes – Storlien, kl. 17.00 – 18.28.

8 kolonner fv. 31 Vauldalen – svenskegrensa, kl. 06.00 – 08.51.

1 kolonne E6 Frigård – Steinkjer, fv. 17 Steinkjer – Hammarnesodden, kl. 07.00 – 09.58.

1 kolonne E6 Frigård – Fiborgtangen, kl. 09.15 – 10.09.

1 kolonne fv. 17 Hammarnesodden – Steinkjer, E6 Steinkjer - Frigård, kl. 12.00 – 14.58.

1 kolonne E6 Fiborgtangen - Frigård, kl. 18.00 – 18.54.

1 kolonne E6 Frigård – Berkåk/Voll, kl. 10.00 – 12.38.

2 kolonner E6 Frigård – Berkåk/Voll, kl. 17.00 – 20.38.

4 kolonner Voll/Berkåk – Værnes/Frigård, kl. 08.30 – 13.41.

(NB: Der hvor det er flere kolonner angir første klokkeslett starten på første kolonne, siste klokkeslett angir ankomsten til siste kolonne.)

