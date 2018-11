Politiet tror ikke gutt ble forsøkt lokket inn i bil på Lademoen

Dette må trønderske bedrifter vite for å lykkes i Kina

Saken oppdateres.

I en pressemelding som ble sendt ut torsdag lister politiet opp tre konkrete meldinger om slike episoder, som de jobber med. Meldingene er fra sist uke og denne uken.

Trondheim kommune valgte sist uke å sende ut advarsel til foreldre med barn i barnehage og skole, etter at to av episodene ble kjent.

Har snakket med gutten

Adresseavisen har tidligere omtalt en episode fra tirsdag 6. november der en gutt opplevde at han ble forsøkt lokket med av en fremmed mann. Forholdet skal ha skjedd ved Trondheim kommunale kulturskole i Gregus gate på Lademoen. Gutten, som er i 7 – 8 årsalderen, ventet utenfor skolen på å bli hentet, da en fremmed mann kom kjørende og lokket gutten med godterier.

Politiet har denne uken snakket med gutten. Ifølge pressemeldingen har gutten fortalt om en opplevelse som for ham var skremmende og gjorde at han oppsøke voksne.

I pressemeldingen fra politiet står det følgende: "Politiets undersøkelser så langt har kommet fram til at det ikke er grunn til å tro at noen forsøkte å få gutten med seg, eller at gutten var i fare".

Anmeldte hendelse dagen før

Meldingen fra Lademoen kom dagen etter at en tenåringsjente skal ha blitt forsøkt lokket inn i en bil av en ukjent mann på Nardo.

Hendelsen mandag 5. november skal ha skjedd rundt klokken 08.00 da jenta var på vei til skolen. Saken er anmeldt, men ingen er pågrepet i saken.

Politiet gikk i ettertid ut og ønsket kontakt med et vitne som skal ha sett det som skjedde.

- Vi har fått opplysninger om at en dame så kontakten mellom jenta og en mann. Denne kvinnen vil vi gjerne komme i kontakt med, sa avsnittsleder Marit Johanne By hos politiet til Adresseavisen onsdag sist uke.

Nye melding utløste politiaksjon

Adresseavisen er også kjent med at det tirsdag morgen denne uken pågikk en stor politiaksjon i Risvollanvegen ved Hoeggen kirke etter at det kom inn en ny melding om en lignende hendelse. Dette er den tredje hendelsen politiet ser på.

I pressemeldingen fra politiet, som ble sendt ut torsdag formiddag, heter det:

Jenta har beskrevet forsøk på frihetsberøvelse. Dersom noen har observert noe ber vi om at de tar kontakt med politiet på telefon 02800.

I pressemeldingen bekrefter politiet at de forsatt etterforsker episodene.

- Vi etterforsker to ulike hendelser; en fra mandag 05.11.18 i tidsrommet 07.45 – 08.15 ved Steindalsvegen/Nardosenteret, og en fra tirsdag 13.11.18 i tidsrommet 08.00-08.20 i Risvollvegen ved Hoeggen Kirke. Det er snakk om samme fornærmede, som er en jente i ungdomsskolealder.

