Sterke anklager i Leka kommune – ordfører kjenner seg ikke igjen

Espen Teigen forlater politikken for drømmejobben

Ny startholdeplass for tre nattbussruter

Har skapt et Ranheim som luktet på Europa: Nå kan han bli årets trener

Karantenenemnda gransker om Per Sandberg har brutt loven

Petter Northug skal jobbe for TV 2 etter karrieren

- Tydelig at Karantenenemnda mener jeg skal ligge på sofaen og ikke gjøre noen verdens ting

Vellykket operasjon for Eggen: Må amputere deler av foten

Vellykket operasjon for Eggen: Må amputere deler av foten

Tre jenter under 16 år brakt til politihuset etter voldshendelse

Espen Teigen forlater politikken for drømmejobben

Sandberg granskes for mulig karantenebrudd

Vellykket operasjon for Eggen: Må amputere deler av foten

Saken oppdateres.

Også rådmannen avviser anklagene overfor Trønder-Avisa.

NRK skriver om betente forhold i Leka kommune, nord i Trøndelag. Ansatte føler seg angivelig trakassert og baksnakket av ordfører og rådmann, og flere beskriver et dårlig arbeidsmiljø, ifølge NRK.

- Det er alvorlig for alle parter, sier hovedverneombud i Leka kommune Kjetil Bjørnstad til NRK.

97 siders dokument

Varselet er anonymt og på 97 sider, og ført i pennen av hovedverneombudet, ifølge NRK og T-A. Hovedverneombudet sier det er mellom fem og femten personer som står bak varslet, av totalt 70 ansatte i kommunen. Ordføreren kommenterer saken:

- Jeg kjenner meg ikke igjen i det bildet som skapes, sier ordfører i Leka kommune, Per Helge Johansen (Sp) til Adresseavisen.

- Det er bekymringsfullt at noen ikke trives på jobb, vi vil at alle skal trives. Varselet skal håndteres ordentlig, men det er blitt gjort feil. Det skulle vært holdt utenfor offentlighet og sendt rett til arbeidsmiljøutvalget (AMU), ikke til kontrollutvalget, sier Johansen.

Han sier det etter hva han forstår, bare er et fåtall personer som står bak.

- Ikke noe varsel

Rådmann i Leka, Solveig Slyngstad, sier til NRK at varslet ikke innebærer noen lovbrudd. Til Trønder-Avisa sier hun at hun er usikker på om det er et varsel:

- Dette er ikke noe varsel, det er en misforståelse, mener jeg. Det burde aldri vært i kontrollutvalget, sier Solveig Slyngstad til T-A, som samtidig peker på utfordringene en liten kommune har med organiseringen av de ansatte.

Kommunen har søkt bistand hos KS Advokatene i saken. Også organisasjonspsykologer er inne og skal bistå, ifølge informasjon ordføreren gir til Adresseavisen.

Hovedverneombudet ønsker saken skal behandles i kommunestyret. Ordføreren mener de først må se hva de juridiske undersøkelse kommer frem til, før det blir aktuelt.