Saken oppdateres.

Operasjonsleder Bjørn Handegard oppsummerer natten slik.

- Det er på det jevne. Det er mye som handler om beruselse, festbråk og støy, sier Handegard.

Her det politiet meldte om natt til søndag:

Steinkjer, klokken 00.19: Et arrangement ble avsluttet. Det var søkt om rusfritt arrangement, men politiet anslo at 80 prosent var beruset.

Levanger, klokken 00.20: Politiet drar til et utested i Levanger der ei jente i slutten av tenårene kaster glass inne på utestedet. Skal ha knust seks glass, som hun formentlig erstatter. Blir bortvist og sendt hjem til egen bolig for natta.

Trondheim, klokken 00.23: Politiet har kontroll på en overstadig beruset mann ved Solsiden. Han havner i politiarresten.

Trondheim, klokken 00.24: To kvinner er bortvist fra etablissement, men etterkommer ikke anmodninger fra vaktene på stedet. Politiet drar til stedet. En av kvinnene vil ikke ta til seg pålegg gitt av politiet, og havnet i arresten.

Trondheim, klokken 00.26: En politipatrulje har kommet over en overstadig beruset person, som ikke er i stand til å ta vare på seg selv. Vedkommende kjøres til arresten.

Trondheim, klokken 00:42: Politiet har kommet over en svært aggresiv mann ved et utested i sentrum. Mannen, som er i 20-årene, havner i arresten. Var utagerende også under transporten inn til arresten.

Trondheim, klokken 1.35: Flere «kjente bråkmakere for politiet» er bortvist fra sentrum for et gitt tidsrom etter en hendelse på et utested. Senere på kvelden brøt en av disse pålegget, og havnet i arrest og blir anmeldt.

Levanger, klokken 1.42: En utagerende mann blir bortvist fra sentrum for et gitt tidsrom etter å ha sparket stein mot spisested, herjet med potteplanter og et juletre.

Trondheim, klokken 1.44: Mann i 20-årene bortvist fra Solsiden og Trondheim sentrum for et gitt tidsrom etter ufin oppførsel i kø på et utested.

Trondheim, klokken 1.52: Politiet har kommet over en bråkmaker på et utested. Påsatt håndjern og fraktet til arresten.

Verdal, klokken 2.02: Det har vært slossing på en fest, og arrangøren har bedt om bistand til å få tømt lokalet etter at inventar er knust. Politi på stedet.

Namsos, klokken 2.04: Mann i 20-årene pågrepet etter ordensforstyrrelser i sentrum.

Hemne, klokken 2.29: En festlig bursdagsfeiring er ødelagt av en gjest som er lagt i bakken og kontrolleres av andre gjester på stedet. Politiet drar til stedet, men den utagerende gjesten hadde forlatt stedet før politiet kom.

Hommelvik, klokken 3.10: Mann innbringes til arresten etter å ha brutt pålegg om å holde seg i ro på bolig.

Trondheim, klokken 3.13: To menn ved et utested som er i besittelse av det politiet tror er narkotika blir innbragt til arresten.

Levanger, klokken 3.14: Mann i 20-årene er bortvist fra sentrum og blir transportert hjem av politiet etter ordensforstyrrelse.

Merk at tidspunktene i oversikten angir klokkeslettet da politiet meldte om hendelsene på Twitter, og ikke nødvendigvis tidspunktene da hendelsene skjedde.

Det er færre enn 21 meldinger i denne oversikten, fordi politet noen ganger skrev flere meldinger om en og samme hendelse.

