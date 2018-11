Adresseavisen vant europeisk designpris

Saken oppdateres.

Den årlige avisdesignkonkurransen for europeiske aviser arrangeres av tyske Office for Newspaper Design. Både avisenes nettsted og papirutgave blir vurdert.

«Alt i alt, både på trykk og på nettet, har Adresseavisen utviklet en attraktiv nyhetspakke til sine leserne», heter det i juryens begrunnelse for prisen i kategorien «årets regionavis».

Adresseavisens sjefredaktør Kirsti Husby gleder seg over at mediehuset hevder seg i europeisk konkurranse fra i alt 182 ulike aviser i 25 land.

– Det er kjempestas. Vi har flinke folk på design, både på digital presentasjon og i papiravisa. At juryen premierer summen av det vi gjør på flere plattformer, er ekstra artig, sier Husby.

LES OGSÅ: Adresseavisens «selvangivelse» fra 2017

– Skal overraske

Det er i alt fire hovedkategorier i tillegg til flere mindre priser for enkeltarbeider. Norske Sunnhordland vant i kategorien lokalavis, fd. Het Financieele Dagblad i Nederland vant kategorien riksavis, mens tyske Der Freitag vant kategorien ukeavis.

– Vi har jobbet mye med digital presentasjon de siste årene, både i de vanlige nyhetssakene og på større spesialprosjekter. Men vi vet også at papiravisa fortsatt betyr mye for folk. Det er viktig at stoffet er presentert på en sånn måte at du får lyst til å lese det. Og innimellom skal vi overraske litt. Det må være ambisjonen, uavhengig om du leser oss på papir eller digitalt, sier Husby.

– Uansett om det er på nett eller papir, består designet av mange ulike elementer som utgjør det journalistiske håndverket. Målet er hele tiden å settes sammen alle elementene på en måte som gjør at journalistikken vår blir lest og at den engasjerer leserne våre, sier Husby.

LES OGSÅ: Skup-diplom til journalister i Adresseavisen for Kystad-saken

BT har vunnet flere ganger

Prisen ble etablert av den tyske avisdesigneren Norbert Küpper i 1998. 16 jurymedlemmer fra Danmark, Norge, Finland, Nederland, Belgia, Portugal, Sveits og Tyskland har vurdert de innsendte bidragene.

Flere norske aviser har vunnet priser i konkurransen tidligere. I 2002 og 2010 vant Bergens Tidende regionavisklassen, mens de vant ukeavisklassen i 2004 med sitt lørdagsmagasin. I fjor tok Morgenbladet prisen for beste ukeavis, mens nederlandske De Limburger vant prisen for årets regionavis.

LES OGSÅ: Adresseavisen rundet 250 år i fjor. Les saker om avisa som ble laget i jubileumsåret her

LES OGSÅ: Siv Gøril Brandtzæg og Johanne Kristiansen sto bak Adresseavisens mest oppsiktsvekkende tittel i 2017