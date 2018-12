Beboere slo alarm til politiet etter mistenkelig adferd

Saken oppdateres.

Politiet valgte å gå ut med en advarsel på sine Facebook-sider etter at flere beboere i Buvika i Skaun opplevde at uvedkommende hadde romstert i carporter og ytterganger. Det er uvisst for politiet hva dette dreier seg om, men det er nærliggende å tro at det er noen som leter etter verdisaker, skriver politiet på Facebook.

- Vi har ikke mottatt noen anmeldelser, men det er altså flere personer som har tatt kontakt med patruljene våre når de har stått ute på kontroll, sier lensmann Tor Kristian Haugan i Orkdal lensmannsdistrikt.

Han forteller at det er flere personer på forskjellige adresser som har opplevd at uvedkommende tar i døra eller roter rundt i garasjer og utearealer.

- Nå ber vi folk være ekstra oppmerksomme, og tar vare på eiendeler som står utendørs, sier han.

- Vi er litt godtroende i Norge, legger han til.

