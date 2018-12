Familie på fem i trafikkulykke i Røros

Tåregass og massepågripelser under nye protester i Paris

Saken oppdateres.

Politiet varslet om hendelsen på Twitter klokken 12.36 lørdag ettermiddag.

Politiet hadde fått melding om at en bil lå på taket ved en bekk ved Olavsgruva.

Klokken 13.03 skrev politiet at de var på stedet, og at et barn som satt i barnesete var tatt ut av bilen i god behold.

Klokken 13.21 skriver operasjonsleder Bjørn Handegard ved Trøndelag politidistrikt at det var en familie på fem personer, to voksne og tre barn, som satt i bilen.

Alle skal ha kommet seg ut av bilen uten uten å ha vært i vannet. Handegard sier at luftambulansen ble utkalt, men at den ble bedt om å snu tilbake.

Familien blir tatt med til legevakten i Røros for en helsesjekk, men de er tilsynelatende uskadd.