Fem personer involvert i møteulykke i Verdal

Saken oppdateres.

Politiet varslet om hendelsen på Twitter klokken 12.43 lørdag ettermiddag.

De skriver at det skal være snakk om en møteulykke ved Ådalsvollen i Vuku, rundt en mil fra grensen til Sverige.

Politiet skriver at de har fått opplysninger om at bilene hadde stor hastighet før sammenstøtet. De opplyste først at en person satt fastklemt, men denne personen har kommet seg ut av bilen.

Det skal være fem personer involvert i hendelsen, og fire personer skal ha person for helsehjelp, opplyser politiet klokken 13.02.