Brann i brygge i Vallersund

Saken oppdateres.

- Det har vært brann i en gammel brygge som ligger helt nede i sjøkanten. Da brannvesenet kom, var taket borte, og de kunne ikke gjøre annet enn å se på at brygga brant opp, sier Stig Lunde, vaktleder ved 110-sentralen.

Politiet i Trøndelag meldte ved 18-tiden om brannen i Bjugn.

Operasjonsleder Ann Kristin Øie opplyste da at nødetatene var på vei til stedet.

- Det skal ikke være personer inne i bygget, sa hun.

Brannvesenet rykket ut fra Botngård, og Lunde anslår at det tok rundt 20 minutter før de var på stedet. Da var det full fyr i den gamle brygga.

- Det gikk veldig raskt. Nå er det bare en glohaug igjen, sier Lunde.

Det var sterk vind på stedet, noe som bidro til at flammene fikk godt tak.

- Heldigvis var vindretningen gunstig, det blåste rett på sjøen. Hvis vindretningen hadde gått motsatt, kunne dette gått ille. Hovedbygningen på gården ligger ganske nære, sier Lunde.

Vallersund gård inviterte i dag til tradisjonelt julespill, ifølge facebook-siden til gården. Lunde sier at arrangementet ikke foregikk i brygga, men at det var mange til stede på gården da det startet å brenne.

- Vi fikk svært mange telefoner om brannen, sier Lunde.

Ingen personer ble skadet i brannen.

Dag Balavoine ved Vallersund gård opplyser til Fosnafolket at Vallersund gård er et av de siste gjenværende gamle handelsstedene i Trøndelag, og at brygga trolig ble reist på slutten av 1800-tallet.

- Det er helt forferdelig, helt grusomt, uttaler han til Fosnafolket når han ser bygningen falle sammen.