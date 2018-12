Forskere skal lage kunstsnø i plussgrader

Saken oppdateres.

I prosjektet «Snow for the future» er industri og forskere i gang med å utvikle mer energigjerrige og dermed mer klimavennlige måter å lage kunstsnø på, skriver Gemini.

I desember fikk prosjektet 4,4 millioner kroner fra Kulturdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Det er andre gangen forskerne får statsstøtte til prosjektet. I januar i fjor fikk de millionstøtte fra Kulturdepartementet for å starte prosjektet «Snow for the Future».

LES OGSÅ: - Vi trenger bare ett døgn til med minusgrader

Sikre skisporten

Håpet er at teknologien også kan bli en eksportvare – og sikre at skisporten overlever i framtida.

- Det finnes gode systemer for produksjon av kunstsnø i dag, men energiforbruket er for høyt. Det vi skal gjøre, er å få fram nye, gode teknologier som gjør det enda mer energieffektivt, enklere og enda rimeligere å produsere kunstsnø, sier forskningsleder Ingrid Camilla Claussen i Sintef til Gemini.

Forskergruppen har med seg blant annet Norges skiforbund, Skiskytterforbundet og Trondheim kommune, og målet er å lage kunstsnø på smartere og mer energieffektive måter.

LES OGSÅ: I Granåsen ble det kjørt ut tonnevis med snø i november

Både skisport og snølek

Tanken er at snøen skal brukes til skisport, men også til å lage snø lokalt, slik at den norske vinterleken kan fortsette i parker og barnehager.

Forskerne jobber med å lage snø i plussgrader, noe som kommer til å kreve ganske mye energi. Derfor er tanken å lage varmepumper hvor den kalde siden brukes til snøproduksjon, mens den varme siden skal brukes til oppvarmingsformål, slik at ingen energi går til spille, skriver Gemini.

LES OGSÅ: Vil bygge stolheis til 40 mill. i Vassfjellet

Ny teknologi

Den første fasen av prosjektet ble avsluttet i mai i år. Da hadde forskerteamet kartlagt mulige teknologier og mulig forbedringspotensial for disse. Forskerne har også utviklet systemer som utnytter overskuddsvarme fra industri til å lage snø, samt et planleggingsverktøy som skal hjelpe de som drifter anlegg som er avhengige av snø, slik at de ikke går tom for det hvite gullet.

LES OGSÅ: Skal du kjøpe felleski? Her er 11 anbefalinger.