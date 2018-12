- Helt vilt å se dem på nært hold

Mest lest hos Trd.by i august: Silvia på Aisuma: - Rett før stengetid klatra ei dame opp på bordet for å danse - toppløs

Saken oppdateres.

Klokka var 13.40 torsdag ettermiddag på Lauvsnes i Flatanger kommune. Amund Hagerup Johnsrud satt og så ut over fjorden, som han ofte gjør, da faren hans gjorde ham oppmerksom på en havørn som nærmet seg nabohuset.

Spekkhoger og ørn

- Vi har mye ørn i området, men de pleier ikke fly så nær bebyggelsen. Så jeg kikket opp og så ørnen seile over naboens hustak, og nede i fjorden, rett bak henne, skimtet jeg spekkhoggerne. De var på vei inn i fjorden, forteller 30-åringen, som har hatt en fascinasjon for disse dyrene fra han var liten.

- Ikke bare for spekkhoggere, men for alle store dyr. Jeg ville heller høre pappa lese om dinosaurer, spekkhoggere og andre store dyr, enn å høre eventyr. Jeg kunne alt om hvor tunge de var, hva de spiste og hvordan de levde. Jeg tror jeg spolte ihjel en dvd med spekkhoggere som viste hvordan spekkhoggerne jaktet og jaget sel på land. og så selvfølgelig filmen «Free Willy» og «Blackfish» da den kom.

- Hoppet i bilen

Amund brukte derfor ikke lang tid på å bestemme seg for å prøve og få sett mer av det storfine besøket som var på full fart inn i Fløanfjorden.

- Pappa, lillesøsteren min og jeg hoppet rett i bilen og kjørte bort til brua, i håp om å rekke fram før de kom dit. Og som du ser, vi rakk dem.

De var en flokk på fire. En av dem var en diger hanne og jeg tror også det var en unge der, men da et tredje dyr kom opp til overflaten rett foran meg, valgte jeg å følge den ut på motsatt side av brua.

- Du ble ganske opprømt?

- Ja, jeg tok visst litt i der, men vi kan jo se hele dyret så tydelig, vannet var så klart. For meg er det helt vilt å se dem på så nært hold.

Hagerup Johnsrud har sett spekkhoggere utenfor stuedøra bare én gang før.

- Det var i 2006, så det er ikke veldig vanlig at de går så langt inn i fjorden. Ellers ser vi niser rett som det er, og jeg har også sett vågehval.

Havets ulver

- De jakter trolig på fisk, så du noen tegn til det?

- Jeg så at de laget ringer i vannet, uten at jeg kan si det var jakt de holdt på med.

Spekkhoggerene jakter i flokk, og finner silda i stummende mørke ved å bruke lydbølger fra sin biologiske sonar. Deretter samler de silda i en «ball», og mens noen spekkhoggere holder ballen i sjakk, slår andre halen inn i stimen. Kraften og tryggbølgen får silda til å besvime, og ett slag kan få 40 sild til å svime av. Nå kan spekkehoggerne forsyne seg. Når en har spist seg mett bytter de plass, helt til alle er forsynt.

Høy intelligens

Mange mener intelligensen deres er uten sidestykke i dyreverdenen. De kommuniserer på ulike «dialekter» i hver gruppe, og forskere har til og med klart å skille ut egne «ord».

- Vurderte dere å bruke båt?

- Ja, men broren min har møtt spekkhogger ute i havet her, han følte seg veldig liten, så vi bestemte oss for bilen. Vi regnet med at de ville snu og komme ut av fjorden, og håpet på flere opptak av dem da. Men det var nesten som om de fulgte med oss og lurte oss. De dykket et stykke foran oss og forsvant, forteller Hagerup Johnsrud som har hatt en opplevelse han sent glemmer.

