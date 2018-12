Forsynte seg av drikke i baren

For tre uker siden tvilte han om han skulle være med. Nå går Klæbo for å vinne

Sesongen over for norsk VM-håp etter stygt fall

Saken oppdateres.

Det var i hovedsak bråk på utesteder og lite medgjørlige personer som gjorde at politiet måtte trå til i løpet av natten.

Måtte til lege

Allerede klokken 00.46 meldte politiet om sitt første oppdrag i Trondheim denne natten. En mann i 20-årene måtte kjøres til legevakt fra et utested etter å ha fått et slag i ansiktet. Mannen blødde fra leppen da politiet var på stedet. Politiet har ikke fått beskrivelse av gjerningsmannen.

Drøyt 20 minutter senere ble det igjen meldt om et slagsmål ved et utested i Trondheim. To menn i 20-årene havnet i klammeri, og den ene av dem fikk et kutt over nesen. Hva som utløste slåssingen er uvisst, men politiet ba de to kamphanene om å forlate sentrum.

Tok drikke fra baren

Klokken 01.16 var politiet ute med en ny melding om et oppdrag i Trondheim. To menn, nok en gang i 20-årene, hadde tatt seg bak baren ved et utested og forsynt seg av drikkervarer. Det vites ikke hvor mye som ble tatt, men de vil bli anmeldt av utestedet.

I Klæbu ble en mann kjørt hjem etter å ha fått seg et slag i ansiktet litt utpå natten. Det var klokken 02.04 politiet meldte om hendelsen. Den fornærmede skulle selv vurdere om det var behov for legebesøk.

Kranglefanter i drosjekø

I løpet av natten har det flere steder vært behov for å bortvise vanskelige folk fra bykjernen.

I Stjørdal måtte politiet bistå da det i en drosjekø oppsto krangling. Én mann i 20-årene, og én i 40-årene, var ikke særlig blide på hverandre av en eller annen ukjent grunn. Begge ble bortvist fra sentrum av politiet.

Totalt meldte politiet om seks episoder der de bortviste folk fra sentrumsområder i fylket. Noen måtte også bli med inn i arresten, da de ikke ville høre på politiet.

Mistet førerkortet

I Levanger kom Utrykningspolitiet over en bil i svært høy hastighet ved Gråmyra. En mann i 20-årene blir anmeldt, og fikk førerkortet beslaglagt etter å ha kjørt i 119 km/t i 80-sonen.

Tidlig på morgenen ble en mann i 20-årene stoppet og anmeldt for promillekjøring på Inderøy. Mannen erkjente selv å ha drukket, og han ble fremstilt for en utåndingsprøve.