Deler av fjøs nedbrent i Verdal

Saken oppdateres.

Like før klokken halv sju torsdag morgen fikk nødetatene melding om en fjøsbrann i Vinne i Verdal.

Det var gårdbruker selv som var melder, ifølge innsatsleder Rune Reinsborg i politiet.

- Helt utrolig

- Gårdbrukeren og avløseren hadde gjort seg klar til å gå i fjøset, og da de gikk ut oppdaget de at det brant, sier Reinsborg.

Samtidig gikk brannalarmen i fjøset, og gårdbrukeren selv og naboer begynte med en gang å få ut melkekyrne.

Gården har omtrent 50 kyr.

- Helt utrolig at de greide å få ut alle dyrene, sier Reinsborg.

- Små marginer

Ifølge ham er den delen som har brent ned brukt som fôrlager og lager.

- Selve husdyrdelen jobber brannvesenet med å berge, og det ser ut som at den kan berges, opplyser Reinsborg.

Det er ikke spredning til andre bygninger.

- Her var det små marginer for at det ikke ble mye større. Det er en veldig god jobb som er gjort med tanke på å begrense skade og berge dyr, sier Reinsborg.

Han forteller at flere naboer hjalp til med å få ut kyrne.

- Alle har gjort en veldig stor og god innsats for å få til det, sier Reinsborg.

Står bra til med dyrene

Knut Solhaug, veterinær og nabo forteller at han rundt halv sju ble oppringt om at det brant på gården.

- Heldigvis fikk jeg fort høre at dyrene var kommet ut da jeg kom frem, sier han.

Solhaug forteller at de har vært på beitet og sett til et par kalver, og at det ser bra ut. Ifølge ham ser det ikke ut som at de har fått røykskader.

- Vi avventer situasjonen til det blir dagslys. Vi kan se litt mer da, sier Solhaug.

Det var klokken halv sju torsdag morgen politiet i Trøndelag meldte om brannen på Twitter.

En drøy halvtime senere skriver de at veterinær er på tur til stedet for å ivareta dyrene.