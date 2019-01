Faren for at vi morer oss til døde bør bekymre

Det har gått et jordras over fylkesvei 65 i Orkdal, melder politiet i Trøndelag. Hele veien skal være sperret.

- Vegtrafikksentralen varslet. Politiet kjører til stedet, melder de på Twitter klokka 12.38.

Først bler det meldt at raset hadde gått ved Vormstad, men det viser seg at raset har gått over fylkesvei 65 ved Oppøya øst for Svorkmo.

- Det er skiltet omkjøring via Løkken. Vegen er helt stengt, tvitrer politiet.