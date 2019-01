Bjørgen vant utøverpris for siste gang: – Litt vemodig

Promillekjører uten lappen kjørte i over 100 km/t og på rødt lys med politiet bak seg

Her heises Pirbadets nye basseng på plass Slik blir Pirbadets nye basseng

Slåssing ved to utesteder i natt

To barn og to voksne i utforkjøring i Namdal

Saken oppdateres.

Natt til søndag rykket politiet ut til et utested i Trondheim sentrum.

Der hadde en mann i 20-årene og en annen ung mann vært i slåsskamp.

Mannen i 20-årene ble bortvist fra sentrum, men etterkom ikke pålegget fra politiet.

- Han ble derfor satt i arrest og anmeldt for ikke å etterkomme politiets pålegg, forteller Anlaug Oseid, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

Også i Levanger var det slåssing ved et utested i natt, twitret politiet like etter klokken to.

En mistenkt mann i 20-årene ble bortvist fra sentrum og anmeldt av politiet.