Politiet: Fyrverkeri startet brann i næringslokale i Orkanger

Saken oppdateres.

Det var fredag kveld i forrige uke nødetatene rykket ut til en brann i et tomt næringslokale i Orkanger.

Politiets operasjonsleder Trond Volden opplyste at de mistenkte at brannen var påsatt.

Til Avisa Sør-Trøndelag forteller lensmann i Orkdal, Tor Kristian Haugan at én har erkjent å ha vært med på å starte brannen, og at de har oversikt over sju navngitte ungdommer som de ennå ikke har vært i kontakt med.

- De hadde tent på en rakett og sendt gjennom vinduet og ned i kjelleren. Dette hadde antent noe der nede, og brannen startet. Ingen av guttene skal ha vært inne i bygget, sier Haugan.

Lensmannen forteller at tenåringene skal ha filmet hendelsen på Snapchat. Politiet har sikret seg videoen.

- Alle vil bli kontaktet av oss i nær framtid. Vi ønsker en bekymringssamtale med dem, sammen med deres foreldre, sier Haugan til Avisa Sør-Trøndelag.