Tatt i 98 km/t i 60-sone i Trondheim

Saken oppdateres.

Politiet meldte natt til torsdag at UP hadde hatt laserkontroll på Bjørndalsbrua i Trondheim. Fartsgrensen på stedet er 60 km/t.

Åtte kjøretøy ble målt i for høy hastighet under fartskontrollen, og i to av tilfellene endte det med førerkortbeslag.

I en 60-sone blir førerkortet automatisk beslaglagt dersom man blir målt i en hastighet på 86 km/t eller mer.

Det ene førerkortet ble beslaglagt etter at en trafikant ble målt i 98 km/t.

Det andre førerkortet ble beslaglagt etter at en trafikant ble målt i 81 km/t, her ble førerkortet beslaglagt på grunn av for mange prikker i prøveperioden.

#Heimdal: UP har hatt laserkontroll på Bjørndalsbrua. 8 overtredelser hvorav 2 beslag. En for mange prikker og en kjørte i 98 km/t i 60-sone. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) January 10, 2019

