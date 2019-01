Mann dømt for hat og trusler mot Hadia Tajik

- Ansatte i Trøndelag må spare penger for at Molde skal få nytt sykehus

Saken oppdateres.

Dommen ble forkynt på Verdal lensmannskontor tirsdag, melder NRK.

Bakgrunnen er kommentarer 62-åringen skal ha skrevet på Facebook i september 2017. Der het det ifølge tiltalen: «Måtte du råtne i helvete din drittkjerring», rettet mot Hadia Tajik. Videre het det: «Hun er og blir muslimsk. Vil hun rette våpen mot sine muslimske brødre eller skyte på oss om vi kommer i konflikt med folket hennes». Han mente angivelig også at Tajik burde ende i giljotinen.

I retten erklærte den tiltalte ikke straffskyld i saken. Han forklarte at han var på jakttur da dette skjedde.

Tiltalte sier han drakk en del alkohol denne kvelden, og at han var inne på Facebook. Han innrømmer å ha sett et innlegg der Tajik var nevnt, men nekter for å ha skrevet det han er beskyldt for. 62-åringen forklarte i retten at han mener mobiltelefonen hans må ha blitt hacket i løpet av natten. Han forklarte videre at han ikke har problemer med folk fra andre land.

Det var politiet og ikke Tajik som anmeldte forholdet, opplyste politiadvokat Brandtsegg Moe til Trønder-Avisa da tiltalen forelå i fjor høst.

Dette er andre gangen noen blir dømt for å ha kommet med hatefulle ytringer mot Ap-politikeren. For to år siden ble en mann dømt til 16 dagers betinget fengsel og en bot på 10 000 kroner i Brønnøy tingrett.