Ulv skutt på Lundamo

Avis: Facebook kan få rekordbot for sikkerhetsbrist

Skal du kjøpe felleski? Her er ekspertenes anbefalinger

Kvinne døde etter å ha fått tak over seg på Sunnmøre

Mattis tid i RBK over: Medisinsk test i ny klubb mandag

Mattis tid i RBK over: Medisinsk test i ny klubb mandag

Saken oppdateres.

Det er jeger Jan Petter Løseth, som har deltatt i jakta, som opplyser dette til Trønderbladet.

- Vi har hatt ulven i terrenget i godt og vel ei uke, og i går fant vi spor etter den. Jegere har gått på sporet og så var det en som skjøt ulven, forteller Løseth som er fra Lundamo.

I frykt for hatmeldinger vil han ikke gå ut med navnet på jegeren som skjøt ulven.

Hannulv

Omtrent 120 jegere fra Trøndelag har gått sammen om et jaktlag, og har deltatt i lisensjakta på ulv.

Rovviltmedarbeider for Statens naturoppsyn i Sør-Trøndelag, Tord Bretten, ble kontaktet lørdag morgen etter at ulven var skutt. Han dro da for å se på dyret og stedet hvor ulven ble skutt.

- Det er en hannulv på 46,5 kilo. Den er mest trolig to år, og er født i et revir øst i Sverige. hvis det er den ulven vi antar det er, så ble den registrert første gang i Norge på Røros, 22. juni i fjor, sier Bretten.

Frode Aalbu, rovviltansvarlig i Sør-Trøndelag, sier at det har vært en del tap av sau i fjellområdet mellom Neadalsføret og Gauldalen gjennom hele beitesesongen.

- Vi har plukket noen DNA-prøver underveis, og dette har vist seg å være fra den samme ulven. Nå blir DNA fra denne ulven skutt, og vi vil da få svar på om det er den samme, sier Aalbu.

Løseth opplyser til Trønderbladet at det har vært problemer med ulv i området gjennom høsten i fjor, og at det var viktig for å få bort ulven før beitesesongen.

- Det er ikke dokumentert tap av sau på grunn ulv på Lundamo i høst, men det er en del sauer som er borte, sier Løseth.

Lisensjakt

Gry Tveten Aune, seksjonsleder ved klima- og miljøavdelingen hos Fylkesmannen sier at de ble varslet om ulveskytingen lørdag formiddag.

- Ulven er skutt på lisensfelling. Rovviltnemnda har gitt en kvote på tre ulver innenfor region seks, som omfatter Trøndelag og Møre og Romsdal, sier Aune til Adresseavisen.

Bakgrunnen for om vedtak om lisensfelling er skader og aktivitet fra tidligere år. Ifølge Fylkesmannen er det påvist 28 skader av ulv i Trøndelag i siste beitesesong. Dette er innenfor Midtre Gauldal, Selbu, Holtålen og Røros.