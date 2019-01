Supermåneformørkelse blir synlig for hele landet

Saken oppdateres.

På morgenen mandag 21. januar blir en stor og spektakulær måneformørkelse synlig over hele landet. Da er månen spesielt nær jorden, og vi får en såkalt supermåneformørkelse.

Det skriver astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard og vitenformidler Anne Mette Sannes i Astroevents i en pressemelding.

LES OGSÅ: Nå er det 105 år til neste gang

Siste på 32 år

- Begge de to store måneformørkelsene i 2018 fant sted mens månen sto lavt på himmelen. Disse var derfor ikke så enkle å oppleve med mindre man hadde fri og lav horisont. Denne gang vil formørkelsen være betydelig enklere å følge, skriver Røed Ødegaard og Sannes.

Formørkelsen vil starte klokka 03.36 norsk tid. Da beveger månen seg inn i halvskyggen fra jorden. Fra klokka 04.34 begynner månen å komme inn i helskyggen av jorden, og den første delvise fasen er i gang. Totaliteten er mørkest rundt midtpunktet klokka 06.12. Formørkelsen vil være helt over klokka 08.48.

LES OGSÅ: - Et lysshow uten side-stykke i snødrivet

- Den neste totale måneformørkelsen inntreffer først i september 2025, og den neste vi kan følge fra start til slutt skjer først på nyttårsaften i 2028, skriver Røed Ødegaard og Sannes.

- Totale formørkelser av supermåner er sjeldne. Det har kun vært åtte slike hendelser siden 1900. Det er 32 år til neste gang vi vil kunne oppleve en slik.

Mørkere enn normalt

Under formørkelsen vil månens avstand fra jorda være kun 356 200 kilometer. En vanlig fullmåne skinner hele 33 000 ganger sterkere enn himmelens klareste stjerne. I tillegg lyser den 1000 ganger sterkere enn alle stjernene til sammen.

LES OGSÅ: Gråkallen gir best utsikt til måneformørkelsen

- Alle faser av formørkelsen er fantastisk flotte å se på uten hjelpemidler, men en kikkert gjør det mulig å følge fenomenet i enda større detalj, sier Røed Ødegaard og Sannes.

De anbefaler å befinne seg på et mørkt sted uten kunstig belysning for å se formørkelsen best mulig. Under totaliteten, som varer i litt over en time, vil himmelen være betydelig mørkere enn normalt. Under de delvise fasene vil man ha en unik sjanse til å se at jorden er rund.

LES OGSÅ: Sjeldent månefenomen – blå supermåne ble rød