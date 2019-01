Frøya-ordføreren garanterer ikke ja til folkeavstemning i kommunestyret

Saken oppdateres.

- Nå skal vi ha en grundig diskusjon i Arbeiderpartigruppa om hvordan vi skal håndtere saken videre. Dette er en kjempevanskelig sak. Samtidig som vi vil høre folkets mening, har NVE sagt klart i fra om at en folkeavstemning ikke vil ha noen betydning. Vindkraftverket kommer uansett resultat av avstemningen, sier Berit Flåmo.

Partiet hennes, Arbeiderpartiet, har flertall i kommunestyret. Likevel kan hun ikke garantere at hele gruppen og et flertall i kommunestyret vil stemme i likhet med formannskapet. Frøyværingene må altså vente til 31. januar før det er endelig avklart om det blir folkeavstemning.

LES OGSÅ: Unge frøyværinger vil ha ny folkeavstemning om vindkraftanlegget

Stormmobilisering mot vindkraftanlegget

Det er aksjonen «Nei til vindkraftverk på Frøya» som står bak kravet om folkeavstemning og samlet inn tilstrekkelig mange underskrifter til at kravet behandles i formannskap og kommunestyre.

Motaksjonen mot vindkraftverket på Frøya, som vil bestå av 14 vindturbiner med en høyde til vingetipp på 180 meter, fikk betydelig mer oppmerksomhet da Trønderenergi offentliggjorde sin investeringsbeslutning sammen med tyske Stadtwerke München. Siden har aksjonen jobbet på flere fronter mot industrianlegget. Blant annet skal det holdes en demonstrasjon på Frøya kommende lørdag.

Vil gi befolkningen "mulighet til å fremsi sin mening"

Vedtaket fra formannskapet som legges fram for kommunestyret neste uke, lyder slik: «Frøya kommunestyre konstaterer at en eventuell ny folkeavstemning og en ny politisk behandling av et avstemningsresultat ikke har noen påvirkning på NVE sin behandling av saken. På bakgrunn av engasjementet i befolkningen avholdes folkeavstemning for å gi Frøyas befolkning mulighet til å formelt fremsi sin mening om vindmøllene.»

- Vedtaket du selv var med på i formannskapet, samt en folkeavstemning, kan ses på som et skuebrød?

- Jeg vil ikke kalle det skuebrød. Det er et stort engasjement både for og mot vindkraftanlegget. Selv om Norfakta-undersøkelsen viste at 70 prosent er mot vindkraftanlegget, vet vi ikke sikkert hvor folket står før det har vært avholdt en folkeavstemning, sier Flåmo.

Lojal mot tidligere vedtak

Hun vil ikke si hva hun personlig mener om vindkraftanlegget.

- Jeg forholder meg lojalt til de tidligere vedtakene. Kommunestyret har sagt et klart ja, og i folkeavstemningen i 2005 ga flertall for. Hva jeg personlig mener, synes jeg ikke har med saken å gjøre. Men jeg synes nok at turbinene blir fryktelig høye. 180 meter høye møller kommer til å ruve i landskapet, sier Flåmo.

Til kommunestyremøtet neste uke som skal behandle folkeavstemningssaken, er både Trønderenergi og NVE representert. Antakelig kommer motaksjonen også da til å demonstrere utenfor rådhuset, slik de gjorde før tirsdagens møte i formannskapet.