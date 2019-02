Funnet omkommet etter jordskredet i Orkdal

Saken oppdateres.

- Det er forferdelig tragisk. Tankene går til de pårørende. Det er en tragisk ulykke, sier fungerende ordfører Jørgen Indergård i Orkdal.

Et jordskred gikk i Råbygda, tre kilometer vest for Orkanger, lørdag ettermiddag. Huset ble revet bit for bit i søket etter en savnet person som var i sokkelen da det raste.

Klokken 22.15 melder politiet:

- Jeg kan bekrefte at savnede er funnet, og en lege har bekreftet at vedkommende er omkommet. Pårørende er varslet, sier operasjonsleder Kamilla Engen i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Etterforskningen av ulykken fortsatter med vakthold i natt og tekniske undersøkselser.

Kriseteamet i Orkdal er på stedet og tar hånd om pårørende.

To personer

Det var to personer var inne i huset da jordraset traff huset.

- Den ene personen klarte å komme seg ut og fikk varslet om jordraset, fortalte Engen ved Trøndelag politikammer tidligere på kvelden.

Huset var skjøvet litt utenfor grunnmuren, og sokkelen var delvis begravd av jordmasser, ifølge innsatslederen på stedet.

- Det er tunge jordmasser som skal flyttes. Man må hele tiden tenke på egen sikkerhet, slik at vi ikke får huset over egne folk som søker. Vi må ta høyde for at huset kan kollapse, sa han til Adresseavisen tidligere på kvelden.

Seaking redningshelikopter, Norsk luftambulanse, gravemaskin og bulldoser var på stedet da Adresseavisens reportere var der.

- Det er utfordrende og omfattende arbeid, sa Engen.

Skredet er 60-70 meter langt og 30 meter bredt. Politiet fikk melding om jordraset klokka 15.29 lørdag ettermiddag.