Ny bekymringsmelding mot Giske : - Jeg ble forbannet, sier avsender

Saken oppdateres.

Bekymringsmeldingen ble sendt til Arbeiderpartiet av nestleder Knut Sandli i Fagforbundet Sykehus og helse Oslo.

Grunnen til at Sandli sendte meldingen, er en video som viser at Giske henger over ei ung kvinne. Giske holder hånden på kvinnens hofteparti.

Adresseavisen har også sett videoen. Ifølge VG er videoen tatt opp ved 2-tiden natt til søndag på utestedet Bar Vulkan i Oslo.

Sandli sier til Adresseavisen at han så videoen i lunsjpausen tirsdag. Det var en kollega som viste han den.

- Jeg ble forbannet da jeg så den, og skjønte at den ville spre seg raskt. Derfor skrev jeg en bekymringsmelding som jeg sendte onsdag formiddag, sier han.

- Hvorfor?

Fordi det er på tide at voksne menn står opp og beskytter disse jentene. Vi i fagforbundet må vise våre folk at vi ikke kan tolerere at noen gjør slik. Vi voksne må ta ansvar, og si at man ikke kan holde på slik. En tillitsvalgt er tillitsvalgt hele tiden, sier han.

- Danset og hadde det hyggelig

VG har snakket med kvinnen, og hun sier følgende til avisen:

- Vi danset og hadde det hyggelig, så ble det litt mye, så jeg og venninnen min dro derfra, sier kvinnen.

Sandli sier han ikke kjenner kvinnen som er på videoen.

I e-posten han sendte til partisekretær Kjersti Stenseg i Arbeiderpartiet står det:

«I går fikk jeg se en dypt foruroligende videosnutt. Den viste Trond Giske, åpenbart beruset, i ferd med å beføle en ung kvinne på et utested i Oslo. Denne skal ha blitt filmet natt til søndag denne uken. Som mangeårig tillitsvalgt i en stor fagforening som nå skal inn i en valgkamp, finner jeg en slik oppførsel uforenlig med arbeiderbevegelsens verdier. Hadde dette vært et engangstilfelle ville jeg nok ikke reagert så sterkt på dette, men jeg er klar over at dette er en type opptreden som har pågått i en årrekke. Når han nå i tillegg blir innstilt til å sitte i landsstyret for Arbeiderpartiet, må jeg si at det vil svekke våre muligheter til å kunne stille opp for partiet slik vi vanligvis pleier å gjøre».

- Ødeleggende

Sandli forteller at han har snakket med Stenseng.

- Hun var mest opptatt av å følge sine egne prosedyrer, og at dette ikke hadde skjedd på et partiarrangement. Sånn hun formulerte seg virket det som hun hadde vansker med å ta tak i saken fordi det ikke var Ap-internt. Kanskje jeg var for uklar i mine formuleringer, sier Sandli til VG.

Stenseng skriver i en SMS til Adresseavisen at hun har fått en e-post fra Sandli der han viser til en video. Ytterligere kommentarer har hun ikke.

Sandli legger ikke skjul på at han misliker at Giske i hele tatt er inne i varmen igjen. Også uavhengig av videoen.

- Det er ødeleggende for valgkampen, for venstresiden og fagforbundet, mener Sandli.

Inn i landsstyret?

Det var rett før 11.30 onsdag formiddag at valgkomiteleder Jorodd Asphjell kom med en enstemmig innstilling til styret i Trøndelag Ap. Der ble det klart at Trondheim Aps ønske om å få Giske inn som nestleder, ble vraket. Men i stedet kunne Asphjell opplyse at Giske blir innstilt som styremedlem og medlem av arbeidsutvalget (AU). Arbeidsutvalget forbereder og innstiller til styret, og bestemmer dermed mye av det som skjer.

Giske er også innstilt som vara for styrelederen i landsstyret. I dag har fylkespartiet to plasser, men det kan øke til fire faste fordi Nord – og Sør-Trøndelag har blitt ett fylke. Landsmøtet senere i vår skal ta stilling til det. Det betyr at Giske med denne innstillingen også kan få en fast plass i landsstyret.

Adresseavisen har ikke fått kontakt med Trond Giske. Adresseavisen har heller ikke kommet i kontakt med kvinnen på videoen.