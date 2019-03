Brannvesenet måtte slukke brann i vindkraftanlegg i Nærøy

Saken oppdateres.

Politiet i Trøndelag meldte klokka 08.04 lørdag om at nødetatene hadde rykket ut til vindkraftanlegget på Hundhammarfjellet i Nærøy, etter at det var observert åpne flammer.

30 minutter senere opplyser operasjonssentralen på Twitter at brannvesenet var på stedet og at de jobbet med å slukke brannen. Ingen ble skadd som følge av hendelsen.

- Glad ingen ble skadd

- Det var under demontering at vindturbinen tok fyr. Vi trodde først at det var NTE som jobbet på stedet, men det skal være snakk om et ennet firma, som skal ta seg av søppelet etter denne demonteringen, opplyste operasjonsleder Bernt Tiller i Trøndelag politidistrikt.

Klokken 09.40 opplyser energidirektør Kenneth Brandsås i NTE at brannen er slukket.

- Det var både brann, politi og ambulanse oppe på fjellet. Brannen oppsto i turbin 8, som er tatt ned. Denne lå på bakken og et firma jobbet med å dele den i deler for å frakte den bort. Det var under pågående arbeid i morrest at det oppsto brann. Vi er glad for at ingen er skadd, sier energidirektøren.

Politiet har opprettet sak etter brannen.

Vil gå gjennom rutiner

Brandsås opplyser at NTE har stoppet alt arbeid fra firmaet inntil de får gått gjennom sikkerhetsprosedyrer og HMS-arbeid.

- Vi må forsikre oss om at de nødvendige rutinene er på plass, sier han, og legger til at NTE ikke hadde egne folk på fjellet.

Trolig ble det brukt skjærebrenner i forbindelse med demonteringen, forteller energidirektøren.

- Antagelig har gnister fra dette arbeidet gjort at det tok fyr i olje eller grease. Dette jobber vi med å finne ut av, sier han.

Arbeidet lørdag skjer som ledd i et forberedene arbeid på Hundhammarfjellet, før det neste år skal settes opp 12 nye turbiner der oppe, opplyser Brandsås.

Også i januar i år var det brann i en vindmølle på det samme stedet. Mer om den brannen kan du lese her: Vindmølle står i brann.

- Dette var en turbin som sto oppe ennå, og vi antar at det var lynnedslag som var årsaken til den brannen, sier energidirektøren.