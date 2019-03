Redningsmannskapene har kommet fram til skiløper som hadde kjørt seg fast i fjellet

Røiseland reddet VM-stafettgull med et ellevilt comeback etter at Eckhoff sprakk

Saken oppdateres.

Klokken 19.15 kom redningsmannskaper på bakken fram til kvinnen i 30-årene som har sittet fast i fjellet i Vanvikan.

Det er bratt og ulendt terrent på stedet, forteller operasjonsleder Ole Petter Hollingen ved politiets operasjonssentral i Trøndelag.

- De vil nå få henne løs og sørge for at hun blir fraktet ned fra fjellet, sier Hollingen.

Politiet kjenner ikke til om kvinnen er skadet eller om hun bare sitter fast på stedet.

Politiet opplyste klokken 18.40 at et helikopter var på vei for å forsøke å finne kvinnen og frakte henne ned. Klokken 19.19 er helikopteret fortsatt ikke framme.

Hollingen sier han regner med at kvinnen blir fraktet ned med helikopter.

- Det er så bratt at det ikke kan lande på stedet. Hun må nok vinsjes opp, men dette kan de, så det bekymrer meg ikke, sier han.

- Kan mørket skape problemer for bergingen?

- Nei, det tror jeg ikke, sier han.

Trøndelag politidistrikt meldte førstom ulykken på Twitter like over klokka 18. Det var da gått en halvtime etter at de hadde fått meldingen om at kvinnen satt fast i ulendt terreng. Operasjonsleder forteller at de jevnlig har vært i kontakt med kvinnen.

- Hun har ramlet og satt seg fast. Vi er jevnlig i kontakt med henne, har en posisjon for hvor hun er som vi tror er riktig, sa Hollingen da.

Han forteller at de også har bakkemannskaper med snøskuter klare i tillegg, hvis blir behov for det.