Skiløper som satt fast i fjellet ble fraktet ned med helikopter

Gratis p-piller for jenter under 16 år

Brexit kan bety krig eller fred for de som bor her

Saken oppdateres.

Kvinnen ble fraktet ned til ambulanse i Vanvikan for nærmere sjekk. Hun er tilsynelatende uskadd, opplyser operasjonsleder Ole Petter Hollingen ved politiets operasjonssentral i Trøndelag. Kvinnen i trettiårene skal være nedkjølt.

- Hun hadde falt under et vindfall og satt bom fast. Hun måtte graves ut, slik vi har forstått det, sier Hollingen.

Tips oss! Har du opplysninger, bilde eller video? Telefon: 464 07 200 E-post: webred@adresseavisen.no

Fraktet ned med helikopter

Uhellet skjedde i området mellom Østerheiea og Grønnliklumpen, i Vanvikan, opplyser politiet. Det er svært bratt og ulendt terrent på stedet

Klokken 19.15 kom redningsmannskaper på bakken fram til kvinnen i 30-årene som satt fast i fjellet i Vanvikan. Etterhvert kom også et Seaking-redningshelikopter fra 330-skvadron til stedet og fikk fraktet kvinnen ned.

- De vil nå få henne løs og sørge for at hun blir fraktet ned fra fjellet, sa Hollingen til Adresseavisen da redningsmannskapene var framme ved kvinnen.

Politiet kjente da ikke til om kvinnen var skadet eller om hun bare sitter fast på stedet.

Berget med helikopter

Hollingen regnet med at kvinnen skulle fraktes ned med helikopter.

- Det er så bratt at det ikke kan lande på stedet. Hun må nok vinsjes opp, men dette kan de, så det bekymrer meg ikke, sa han.

- Kan mørket skape problemer for bergingen?

- Nei, det tror jeg ikke, sa han.

Trøndelag politidistrikt meldte først om ulykken på Twitter like over klokka 18. Det var da gått en halvtime etter at de hadde fått meldingen om at kvinnen satt fast i ulendt terreng. Operasjonsleder forteller at de jevnlig var i kontakt med kvinnen.

- Hun har ramlet og satt seg fast. Vi er jevnlig i kontakt med henne, har en posisjon for hvor hun er som vi tror er riktig, sa Hollingen da.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter