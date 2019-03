E6 var stengt etter motorhavari

To funnet omkommet i snøskred

Saken oppdateres.

Statens vegvesen stengte Væretunnelen klokken 16.41 i ettermiddag. Årsaken var en flybuss som fikk motorstopp.

Tre timer senere, ved 19.40-tiden, ble veien åpnet igjen.

- Vi oppdaget dette på våre kameraer, og valgte å stenge tunnelen for trafikk. Vi vet at når en storbilberger kommer, så trengs det mye plass, sa Svein Grytdal, trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen til Adresseavisen ved 17-tiden.

Da var bilberger bestilt, men det var uklart når den ville være på plass. Trafikken ble omdirigert til gamle E6.

- Det har lekket mye olje fra bussen, så her må det nok også gjøres tiltak før tunnelen kan åpnes. Her snakker vi om et skikkelig motorhavari,. Derfor vet vi ikke hvor lang tid dette tar, sa Grytdal.

Andre trafikanter som var i tunnelen da dette skjedde, fikk kjøre ut av tunnelen. Det skal ikke ha vært passasjerer ombord på flybussen som fikk motorhavari.