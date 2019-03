Nå er Adresseavisen størst på mobil

Saken oppdateres.

Torsdag 28. mars presenteres norske avisers opplagstall for 2018. For Adresseavisen er det en positiv tendens i en generelt utfordrende tid for mediebransjen.

Flere abonnenter

Sjefredaktør Kirsti Husby og administrerende direktør Tove Nedreberg gleder seg over at antall abonnenter vokser.

Ved utgangen av 2018 hadde Adresseavisen 63 551 abonnenter. Nedreberg opplyser at man må tilbake til årsskiftet 2012–2013 for å finne tilsvarende tall.

- Det er gledelig at vi har vekst i antall abonnenter. Det forteller at vi når leserne våre, og at vi jobber godt og tverrfaglig med både digital journalistikk, salg og oppfølging av abonnenter, sier Tove Nedreberg.

Totalt har Adresseavisen 236 000 daglige lesere.

Mobil er størst

I 2018 har Adresseavisen langt flere lesere som leser avisa digitalt, enn på papir. Denne utviklingen har pågått i noen år.

157 300 lesere leser Adresseavisen på mobil. Det betyr at mobil nå er Adresseavisens største kanal.

- Vi er opptatt av å være gode i alle kanaler. Men vi ser at det er på mobil at Adresseavisen blir mest lest, og vi har en sterk posisjon på mobil. Vi har jobbet mye med å få journalistikken til å fungere på små skjermer. Det har leserne satt pris på, sier sjefredaktør Husby.

Lesertallet for papiravisa er 112 500, som er en nedgang på 9,2 prosent fra året før. Samtidig er det økende lesing av e-avisen.

Mediebedriftenes landsforening (MBL) har tatt i bruk nye metoder både for å måle lesing og for å beregne avisenes opplagstall på. På grunn av de nye beregningene kan ikke opplagstallene for 2018 sammenlignes direkte med året før. Imidlertid viser en sammenligning av første halvår av 2018 med andre halvår, at opplaget har vokst med 4,2 prosent.

- For digitale lesere har vi nå mye mer presise tall, sier Tove Nedreberg.

Husby og Nedreberg kan også se tilbake på et sterkt redaksjonelt år for Adresseavisen. I årsrapporten nevnes spesielt Skup-diplomet som journalistene Mari By Rise og Lajla Ellingsen mottok for Kystad-saken.

Adresseavisen ble også mestvinnende mediehus på SNDS (Scandinavian Newspaper Design Scandinavia). Mot slutten av året ble Adresseavisen kåret til årets europeiske regionavis i en stor europeisk designkonkurranse.

- Adresseavisen har en sterk posisjon som nyhetsleverandør i Midt-Norge, og den er det viktig at vi utvikler videre, sier Kirsti Husby.

Nøkkeltall Adresseavisen 2018:

Totalt antall lesere: 236 000

Lesere av papiravis: 112 500

Lesere på mobil: 157 300

Total digital dekning (PC/Mac, nettbrett, mobil): 183 000 lesere