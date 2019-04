Ny trøndersk varmerekord for april

Saken oppdateres.

Det var melding om brann i et uthus, ifølge en Twitter-oppdatering fra politiet i Trøndelag like før klokken 22.

Namdalsavisa skriver litt senere at brannmannskapene fra Overhalla er godt i gang med slukkinga.

Det er etter det vi erfarer ikke fare for at brannen skal spre seg til terrenget rundt bygget. Det er heller ikke andre bygninger som skal være i fare for å bli antent, sier alarmsentraloperatør Alexander Tangen ved brannvakta i Namsos til Namdalsavisa klokken 22.35.