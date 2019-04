Politiet sendte hjem en håndfull mindreårige fra privat fest

Landbruksministeren brakk to ribbein på KrF-landsmøtet

Saken oppdateres.

Det var en bekymret far som ringte politiet med en bekymringsmelding rundt midnatt natt til søndag.

- Han hadde hentet sin egen sønn, og mente at vi burde ta turen innom. Vi sendte en patrulje, og det ble anslått at det var mellom 20-25 ungdommer samlet på den private adressen i Inderøy, sier politifaglig etterforskningsleder Kjell Steinar Wibe ved Felles straffesaksinntak i Trøndelag politidistrikt.

- Det var en håndfull personer som var under 18 år. Det ble sørget for skyss for de mindreårige, sier Wibe.

Han forteller at patruljen mente det var ordnede forhold på festen, og de så ingen grunn til videre oppfølging.

