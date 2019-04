Branntilløp i bygning på Otterøya

To menn mistenkt for innbrudd

- Vi har fått melding om branntilløp i et hus som er under restaurering på Otterøya, sier operasjonsleder Ole Petter Hollingen ved politiets operasjonssentral i Trøndelag til Adresseavisen like etter klokken 09.30.

Da var omfanget av brannen fortsatt uklart.

110-sentralen i Namsos mottok også melding om branntilløpet. De fikke meldingen ca. klokken Klokken 09.30. Ifølge Hollingen ved operasjonsentralen var det arbeiderne på stedet som selv meldte fra om brannen. De forsøkte også å slukke brannen ved hjelp av blant annet pulverapparater.

- Brannfolk var raskt på plass. Da så det greit ut, så det ble slukket tidlig, sier 110-operatør Vegard Håskjold ved 110-sentralen i Namsos.

Han sier brannvesenet nå er på vei tilbake fra oppdraget.

Det var i forbindelse med taktekking at branntilløpet skal ha startet. Situasjonen er nå avklart og helt under kontroll.