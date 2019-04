Dette er grunnen til at du «alltid» får baksmell

Mistenker at brann i barnehage er påsatt

Saken oppdateres.

Hele barnehagen vil holde stengt tirsdag på grunn av brann- og røykskader, opplyser enhetsleder Mona Kokkaas til Adresseavisen tirsdag morgen.

00.34 natt til tirsdag fikk politiet melding om at det brant i en barnehage ved Tanem. Det viste seg at det brant på utsiden av bygningen på et område som brukes til å sette barnevogner når barna sover.

- Vi fryktet en stund at det skulle ta fyr i hele barnehagen, men det ble heldigvis forhindret, sier operasjonsleder Trond Volden, ved politiets operasjonssentral i Trøndelag.

- Det er mistanke om at brannen er påsatt, så dette er noe vi vil undersøke, sier operasjonslederen.

Kommunen er rutinemessig informert om brannen og personell fra teknisk avdeling har vært på stedet og vurdert skadene.

- Vi har sikret området. Det er vakt på stedet og så snart det er kaldt nok vil vi foreta tekniske undersøkelser, sier Volden.