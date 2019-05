To menn på snøskuter gikk gjennom isen og ble reddet etter mange timer

Ny fiasko for Solskjær – jumbolaget knuste Uniteds Champions League-drøm

To menn på snøskuter kjørte gjennom isen på Aursunden ved Brekken i Røros kommune. Det er grunn til å tro at de gikk gjennom natt til søndag, men det er usikkert nøyaktig når hendelsen inntraff.

Familie slo alarm

- Da snøskuteren gikk gjennom isen, klarte de to mennene å komme seg på en holme eller en slags sandbanke som ligger cirka én kilometer fra land, forklarer politioverbetjent Øyvind Unsgård ved Røros lensmannskontor.

- De hadde vært uti vannet, og var naturlig nok våte. De fikk ikke varslet at de var på holmen, og familie og venner begynte å lete etter dem på søndagen, sier Unsgård.

Det var bekjente av de to mennene som fikk øye på dem ute på holmen. Da ringte de nødetatene.

- Kalde

Operasjonsleder Svein Åkervik i Trøndelag politidistrikt forteller at de ble varslet av AMK-sentralen. Klokken 19.40 fikk politiet melding om at de to mennene var blitt hentet ut av luftambulansen.

De ble fraktet av luftambulansen til en ventende ambulanse. Der får de tilsyn av helsepersonell. Åkervik er ikke kjent med tilstanden til de to.

- De var kalde, men det var ikke verre enn at de satt oppreist, sier han.

Unsgård bekrefter at de var ved godt mot.

- De er begge på beina, men er veldig frosne. Det var dårlig vær i området også, sier Unsgård.

Operasjonsleder Ann Kristin Øie ved Trøndelag politidistrikt sier klokken 20.45 at begge er fraktet til Tynset sykehus.

Blir avhørt senere

Begge mennene er fra området. Det er uklart hva de gjorde på innsjøen i utgangspunktet.

- Vi skal avhøre dem, men først må de bli undersøkt av helsepersonell, sier Unsgård.

