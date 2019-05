Mistenker at disse dekkene er stjålet

To menn på snøskuter gikk gjennom isen og ble reddet etter mange timer

Saken oppdateres.

Politiet rykket ut etter melding fra tips fra publikum som mente at de hadde sett noen som snoket i et boligområde i Volhaugvegen i Verdal natt til mandag. Flere patruljer ble sendt, men den eneste de traff var et avisbud.

- Vi mistenker at tyven fryktet at han skulle bli tatt på fersken, og dermed etterlot vedkommende tyvegodset. Vi fant flere dekk på felg som sto sammen med en trillebåre, forteller operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt.

Politiet mistenker at dekkene stammer fra et tyveri i nærheten. Dersom du kjenner igjen dekkene, ta kontakt med politiet.

- Jeg håper noen melder seg. Disse dekkene virker som de er brukbare, og det er lite sannsynlig at noen har ønsket å kvitte seg med dem, mener Kimo.

Politiet fikk tips om saken klokka 03.00 natt til mandag.

