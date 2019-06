15 millioner til Samfundet

Saken oppdateres.

Det er klart i flertallskoalisjonens forslag til årsoppgjør som vedtas på bystyremøtet torsdag. Årsoppgjøret er politikernes fordeling av midlene de har til gode etter mindreforbruk i 2018. I alt 216 millioner skal fordeles. 101 millioner settes av til Kraftfondet, og 31 millioner går til flyktninger.

- Trygg økonomi

Men flertallskoalisjonen til ordfører Rita Ottervik gjør noen endringer på administrasjonens forslag: Rådmannen hadde satt av 46,7 millioner til disposisjonsfondet, men det politiske flertallet vil heller bruke 20 av disse på andre formål.

Den største vinneren er Studentersamfundet i Trondhjem, som etter politikernes endringer får 15 millioner, fem millioner mer enn Rådmannens forslag.

- Trygg økonomi gjør at vi kan flytte fra disposisjonsfondet til disse gode vedtakene. Vi kan nå utfordre staten og NTNU på å bli med på spleiselaget for å få bygget nye Samfundet på fengselstomta. Vi er de første av de offentlige instansene som blar opp, sa Rita Ottervik torsdag formiddag.

Studentene var til stede og jublet da de fikk nyheten.

Se lista

Disse får også mer penger etter politikernes endringer:

Instrumenter til korps og Trondheim kommunale kulturskole, én million kroner

Kulturskolen får 0,5 millioner og korpsene får 0,5 millioner.

Sjiraffen kultursenter, 300.000 kroner

Sjiraffen Kultursenter har kultur og fritidsaktiviteter for barn, ungdom og voksne med psykisk og fysiske funksjonshemninger. Bystyret bevilger 0,3 millioner i 2019 til drift, og ber rådmannen innarbeide en økt fast bevilgning fra Trondheim kommune til Sjiraffen i budsjett for 2020.

Kunstgress/granulatutfordringer, 500.000 kroner

Aldersvennlig by, 200.000 kroner

Utplassering av benker med passende avstand er et viktig tiltak i målsettingen om Trondheim som Aldersvennlig by, skriver det politiske flertallet i saksfremlegget. Det avsatte beløpet skal brukes i Valentinlyst bydel for å bedre tilgjengeligheten her.

Investeringspott for grendehus og bydelshus, to millioner kroner

Midlene fordeles etter søknad fra frivillige organisasjoner som eier bydels- og grendehusene, og skal gå til utbedringer og oppgraderinger som er nødvendige for videre drift av husene.

Utredninger omstrukturering av Trondheim Havn, 600.000 kroner

Bystyret setter av midler til utredning for å kvalitetssikre at eiendommene på Nyhavna og Kanalhavna kan skilles ut i eget AS, med Trondheim kommune som majoritetseier.

Veivedlikehold, fem millioner

Bystyret øker rammen for veivedlikehold og asfaltering med fem millioner, som kommer på toppen av økningen på 10 millioner som ble vedtatt ved behandling av årsbudsjett 2019.

Arbeid med svartelistearter, 750.000 kroner

Ringve museum, 400.000 kroner

Bystyret bevilger 400 000 til gjenoppbygging av Ringve Museum etter brannen i 2015, dette i tillegg til de 300 000 som er bevilget av rådmannen allerede.

E-sport treningssykler på fritidsklubb og skole, 200.000 kroner

Kompetansetilskudd til fastleger, fem millioner kroner