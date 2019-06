Saken oppdateres.

Politiet meldte om kontrollen i Halsøkrysset på E6 i Stjørdal på Twitter klokken 00.45. Da hadde en UP-patrulje gjennomført en laserkontroll.

Resultatatet av kontrollen var fire forenklede forelegg for fart, et forenklet forelegg for mobilbruk bak rattet og et førerkortbeslag. Føreren som mistet førerkortet kjørte 124 km/t i en 80-sone.