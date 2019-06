Nå blir nestsjefen på flystasjonen sjef på Evenes

Tatt for å ha kjørt 54 km/t over fartsgrensen

Saken oppdateres.

Eirik Kvarv Guldvog (46) er utnevnt til stasjonssjef ved Evenes og får dermed også ansvaret for å bygge opp den nye 133 Luftving. Guldvog tiltrer den nye stillingen i august.

- Det er en spennende jobb. Jeg kommer til å ta med meg mange erfaringer herfra. Både rundt å bygge opp ny infrastruktur og innfasingen av nye fly, sier Guldvog til Adresseavisen.

Blir landets nest største

Han har bakgrunn fra luftvern i Luftforsvaret, og var for inntil ca to år siden sjef orsvarets personell- og vernepliktsenter i Harstad. Men de siste to årene har han vært på Ørlandet, nå som stabssjef og nestkommanderende ved Ørland flystasjon.

Her kan du lese reportasjen fra da Adresseavisen som et av de første norske mediene fikk bli med inn på det strengt bevoktede og skjermede kampflyområdet på Ørlandet.

133 Luftving med nettopp Evenes ved Harstad som hovedbase, kommer til å bli landets neste største luftving. Ifølge Guldvog vil basen i tillegg til å være hovdbase for de nye maritime patruljeflyene av typen Boeing P8A, og en mindre avdeling med F-35-fly, også være hovedbase for luftvern i Nord-Norge og ha en stor baseforsvarsavdeling nesten på nivå med Ørlandet.

I 2016 ble det kjent at amerikanerne ønsket å bruke Evenes som base for sine P-8A maritime patruljefly. Amerikanske fly har tidligere i en rekke perioder operert fra Andøya her dagens norske P-3A Orion-maritime patruljefly har sin base i dag.

Hektisk utbygging i nord

Det pågår for øyeblikket hektisk byggevirksomhet på Evenes, som i mange år har vært en mer eller mindre sovende flybase.

- Først i forrige uke bevilget Stortinget pengene til å bygge ut P8-området. Om vi har hatt dårlig tid når det gjelder Ørlandet, så er det bare tiden og veien på Evenes, sier Guldvog.

I 2021 leveres de første nye maritime patruljeflyene, før det overtar Luftforsvaret ansvaret for vakt og sikring på Evenes. Etter planen skal alt være klart for F-35-fetasjementet på basen omtrent samtidig. Og fra 2022 skal Natos beredskap der kampfly står kontinuerlig på vakt for å møte russiske fly, såkalt QRA, flyttes fra Bodø til Evenes. I 2022 skal alle de nye maritime overvåkingsflyene være på plass.

