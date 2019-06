Nord-rektoren har snudd – Namsos består som studiested

Saken oppdateres.

Konstituert Nord-rektor Hanne Solheim Hansen har gjort flere endringer i den nye innstillinga om studiestedsstruktur i Nord universitet, skriver Namdalsavisa.

Når det gjelder Namsos, har rektoren snudd etter høringsperioden.

– I region Namdal skal vi videreføre en heltidsstudie i sykepleie. Vi skal fortsette med vernepleieutdanning og vi skal også ha farmasiutdanning, sier Hansen.

Paramedisin (ambulansefag) settes imdlertid på vent. Der blir det ikke opptak på studiet før i 2020.

Det endelige vedtaket om ny struktur skal gjøres i Nord-styret 26. juni.

LES OGSÅ: - Nord universitet må selv bestemme om de vil legge ned Namsos

Jubel i Namsos

Nyheten om at Namsos består som studiested ble mottatt med glede. Ansatte i Namsos klappet bak lukkede dører.

– Vi er veldig glade og lette. Ikke bare for oss selv, men for Namdalens muligheter og utvikling framover, er dette en stor seier. Men samtidig er det litt blanda følelser. Vi tenker på de 120 kollegaene som blir berørt av dette, forteller tillitsvalgte Oddbjørn Johansen og Kristen Okstad til NA.

LES OGSÅ: - Dette rammer hele Namdalen

Rektor innstiller på at Bodø og Levanger blir campuser hvor det vil bli satset på en videre utvikling og oppbygging av universitetets sterkeste fagmiljøer. Vesterålen, Mo i Rana, Namsos, Steinkjer og Stjørdal blir studiesteder, der det vil bli spissede fagsatsinger. Nesna og Sandnessjøen foreslås avviklet.

– Dette handler om å finne den beste løsninga for Nord universitet på lang sikt. Vi må ha mer forskning, vi må ha høyere og lik kvalitet i utdanning – og vi må omdisponere ressurser fra infrastruktur til faglig utvikling.

– Denne innstillinga svarer godt på den strategien vi har. Ved å samle flere av våre fagmiljø bygger vi opp både om våre doktorgradsutdanninger og profilområder som er blå- og grønn vekst, innovasjons og entreprenørskap og helse, oppvekst og velferd, sier konstituert Nord-rektor Hanne Solheim.

LES OGSÅ: Studiestedene i Namsos og Verdal er foreslått lagt ned

263 høringsuttalelser

I løpet av høringsperioden kom det inn 263 høringsuttalelser, noe som ifølge rektor viser at studiestedsstrukturen engasjerer mange og bredt.

– Alle innspillene har blitt tatt godt imot og nøye vurdert. Dette handler om å skape en helhet for Nord slik at vi kan vokse, og da har det ikke vært mulig å ta hensyn til alle.

Ifølge rektor berører innstillingen ca. 120 av totalt rundt 1 300 ansatte direkte. Hun understreker at universitetet har behov for kompetansen hos de ansatte fremover, og at de derfor vil strekke seg langt etter å ha tilbud til alle berørte også fremover.

Omstillingsperioden vil bli på inntil tre år. Alle studentopptak i 2019 går som normalt.

LES OGSÅ: Nord-debatten handler om mer enn «bare» et universitet

Dette er rektorens forslag til vedtak:

Nord universitet skal være tilstede i følgende regioner med tilhørende studiesteder:

Region Salten – studiested Bodø

Region Innherred – studiestedene Levanger og Steinkjer

Region Lofoten / Vesterålen – studiested Stokmarknes

Region Helgeland – studiested Mo i Rana

Region Namdalen – studiested Namsos

Værnesregionen – studiested Stjørdal

Bodø og Levanger som våre største studiesteder i henholdsvis Nordland og Trøndelag benevnes campuser.

Region Namdalen – studiested Namsos

Fagmiljøet og det ordinære bachelorstudiet i sykepleie videreføres. Kapasitet tilpasses behovet og måltallet for kandidater vurderes redusert.

Fagmiljøet og bachelorstudiet i vernepleie videreføres. Fagmiljøet skal i sterkere grad integreres med fagmiljøer i Levanger for å bidra til å utvikle BSV-utdanningene.

Fagmiljøet og farmasiutdanningen videreføres. Nord universitet initierer en nasjonal vurdering av bachelorutdanningene i farmasi i Norge og Nord universitet sin rolle og rammebetingelsene for denne.

Videre utvikling av fagmiljøet i paramedisin og planlagte opptak til studiet stilles inntil videre i bero.

LES OGSÅ ADRESSEAVISENS LEDER: Distriktene trenger utdanning

Region Innherred – campus Levanger

Ledelsen for FLU er i Levanger

FLU, FSH og FSV har aktive forskningsmiljøer og ordinære studietilbud i Levanger

Fagmiljøene i Levanger har ansvar for distribuerte utdanninger og støtter fagmiljøene ved andre studiesteder

Samlokalisering av multimediefagene fra Steinkjer, teaterutdanningen fra Verdal med de estetiske og kunstneriske fagmiljøene i Levanger for å styrke utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid

Alle FSV sine fagmiljøer og utdanninger i Trøndelag lokaliseres til Levanger

Region Innherred – studiested Steinkjer

FBA har aktive forskningsmiljøer og ordinære grønne studietilbud i Steinkjer. Både fagmiljøene og utdanningene skal styrkes, og bidra til utviklingen av InnoCamp

HHNs fagmiljø og utdanninger videreføres og styrkes

Region Innherred – studiested Verdal

Som følge av flytting av teaterutdanningen har Nord universitet ingen aktivitet på Verdal, og studiestedet avvikles

Region Salten – campus Bodø

Rektor og ledelsen for de fire fakultetene HHN, FSV, FSH og FBA er i Bodø

Alle fakulteter har aktive forskningsmiljøer og ordinære studietilbud i Bodø

Ph.d.-utdanningene er forankret i Bodø

Fagmiljøene i Bodø har ansvar for distribuerte utdanninger og støtter fagmiljøene ved andre studiesteder

Fagmiljøet for lærerutdanningen og barnehagelærerutdanningene styrkes ved at fagmiljøene i Bodø og på Nesna integreres

Det utvikles et sterkere fagmiljø for Nord universitet innen paramedisin i samspill med de andre ABIOK-miljøene

Region Lofoten og Vesterålen – studiested Stokmarknes

Den samlingsbaserte bachelorutdanningen i sykepleie for Lofoten og Vesterålen videreføres i Stokmarknes. Den faglige kvaliteten sikres gjennom en sterkere integrering av fagmiljøene for sykepleie i Bodø og Stokmarknes.

Etablering av samlingsbasert tilbud om master grunnskolelærerutdanning for Lofoten og Vesterålen i Stokmarknes, samordnet med tilbudet i Mo i Rana. Kvaliteten og gjennomføringen av utdanningen ivaretas av fagmiljøet i Bodø.

Region Helgeland – studiested Mo i Rana

Det ordinære bachelorstudiet i sykepleie videreføres og måltallet for kandidater økes. Fagmiljøet innen sykepleie forsterkes ved integrering av miljøene i Mo i Rana og Sandnessjøen til Mo i Rana.

Fagmiljøet og studietilbudet innenfor økonomifagene videreføres. Samspillet med industri- og forskningsmiljøet utvikles videre.

Videreføring av samlingsbasert tilbud om master grunnskolelærerutdanning for Helgelandsregionen i Mo i Rana, samordnet med tilbudet i Stokmarknes. Kvaliteten og gjennomføringen av utdanningen ivaretas av fagmiljøet i Bodø og eventuelt Mo i Rana.

Region Helgeland – studiested Nesna

Ved samordning av fagmiljøene for lærerutdanningene i Bodø og eventuelt Mo i Rana, samt etablering av Mo i Rana som et av samlingsstedene, har Nord universitet ingen faglig aktivitet på Nesna. Studiestedet avvikles.

Region Helgeland – studiested Sandnessjøen

Ved samordning av fagmiljøene for sykepleierutdanningen i Mo i Rana har Nord universitet ingen faglig aktivitet i Sandnessjøen. Studiestedet avvikles.

Værnesregionen - studiested Stjørdal