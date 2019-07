Siste: En hundepatrulje har fått kontakt med den savnede

Et viktig oppgjør med kroppspresset

Denne utsikten må bli tilgjengelig for alle

Trøndersk helsebedrift mener at staten er deres tøffeste konkurrent - Det er vanskelig å forstå hvorfor staten skal konkurrere med en privat bedrift

Slik forklarer de unge sjåførene at det ble kappkjøring på E6

Bendtner har ikke vært på trening på to uker. RBK-sjefen vil ikke svare på om han kommer tilbake

Frykter for sesongens bringebær:

Erdogan trues av IS i ny video

Foreldrepar siktet for livstruende vold mot sitt elleve uker gamle barn

Saken oppdateres.

Klokken 11.47 melder politiet i Trøndelag følgende på Twitter:

- Hundepatrulje fra politiet er nå i kontakt med savnede i søkeområdet. Savnede er etter forholdene i grei form, og blir etter hvert hentet ut med Sea King.

Hadde vært ute i kano

Den trønderske mannen i 60-årene, som det har vært lett etter siden onsdag kveld, var sammen med en kamerat og padlet nord på Fosenhalvøya onsdag.

- De tok kanoen opp av et vann, dro den opp i vannbredden og skulle gå videre da de kom bort fra hverandre, opplyste operasjonsleder Anlaug Oseid til Adresseavisen klokken 06.00 torsdag morgen.

Operasjonslederen la til at mennene kom bort fra hverandre ved Selavatnet i 19.00-tiden. Dette vannet ligger på grensen til Verran kommune. Overfor NTB opplyste hun at politiet ble kontaktet av kameraten til den savnede i 22.15-tiden onsdag. Et Sea King redningshelikopter ble da sendt til området med en hundeekvipasje fra politiet.

Helikopteret hadde varmesøkende kamera og ble satt inn i søket.

- På grunn av tett tåke ble helikopteret dimmitert, sa Oseid.

- Er det forsøkt mobilsporing?

- Det er dårlig dekning i området, men Hovedredningssentralen er satt på saken for lengst. Vi har gjort alt vi kan gjøre - nå skal vi forsette det gode arbeidet vi har gjort i natt, sa operasjonslederen torsdag morgen.

Trappet opp letingen

Mandag morgen ble leteaksjonen trappet opp, og i 08.00-tiden drev rundt 25 personer søk etter den savnede.

Både politi og frivillige mannskaper fra Norsk folkehjelp, Norske redningshunder samt Røde Kors har lett etter mannen.

Ifølge operasjonslederen var begge mennene kledd for tur og hadde utstyr for å tilbringe natten ute.

Søket har vært ledet fra Kruven Fjellheim, hvor politiet har hatt sin kommandoplass. Dette ligger i Verran kommune.