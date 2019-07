Norsk spiller sensasjonelt klar for finale i storturnering

Saken oppdateres.

Politiet i Trøndelag meldte natt til søndag om at en 18-årig festivaldeltager under Selbu-festivalen var mistenkt for ruskjøring.

- Det var en patrulje som jobbet på arrangementet som kom over hendelsen og stoppet ham. De fulgte opp med bevissikring, sier operasjonsleder Solfrid Lægdheim ved Trøndelag politidistrikt.

18-åringen ble fremstilt for blodprøvetaking. Han er også anmeldt og har fått sitt ferske førerkort beslaglagt.