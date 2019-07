Par våknet av brannalarmen - måtte hoppe fra andre etasje

Benjamin og pappa reiste hele veien fra Fredrikstad for å se Metallica i Granåsen

Saken oppdateres.

Klokken 03.30 natt til søndag meldte politiet i Trøndelag om bekreftet brann i bolighus i Verdal - nærmere bestemt på Trones.

Da nødetatene ankom, hadde et par som befant seg i boligen allerede kommet seg ut.

Tok seg ut på veranda

- Det har vært et branntilløp som ble oppdaget av de to som bor her. De våknet av brannalarmen og måtte ta seg ut av boligen fra alatandør i andre etasje og hoppet deretter ned fra verandaen, sier politiets innsatsleder Bjørn Stene på stedet.

Han opplyser at virker som om brannen kan ha startet i første etasje.

- Det kan se ut som brannen er begrenset til ett rom i første etasje. Det er badet, sier Stene.

Det skal gå bra med de to som hoppet, opplyser han.

- Mye røyk

Operatør Christina Wågan ved 110-sentralen opplyser i 05.20-tiden at brannen er slukket.

- Det har vært mye røyk, men ikke flammer, sier hun.